أعلنت شركة «الخبير المالية»، المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، عن اختيارها كأفضل بيئة عمل على مستوى القطاع المالي في المملكة العربية السعودية من معهد «جريت بليس تو ورك»، الهيئة العالمية المتخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة. وهذه هي السنة العاشرة على التوالي التي تحتل فيها «الخبير المالية» مركزاً متقدماً ضمن القائمة السنوية لأفضل بيئات عمل، وهو ما يؤكد على البيئة الاستثنائية التي توفرها الشركة لمنسوبيها.

وجاء تكريم «الخبير المالية» من معهد «جريت بليس تو ورك» تقديراً لمكانتها الرائدة وإشادة بجهودها المتواصلة لإرساء بيئة عمل موثوقة تُحفِّز منسوبيها على تقديم أفضل أداء ممكن. وقد حازت الشركة هذا التصنيف بعد عملية تحليل سرية لآراء المنسوبين ومراجعة مستفيضة لسياسات الإدارة وممارساتها ذات الصلة. وقد أعرب الأستاذ/ أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية»، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: «تتشرف «الخبير المالية» بنيل تكريم معهد «جريت بليس تو ورك»، والذي يمثل إنجازاً ثابتاً عاماً بعد عام، وذلك بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلها فريقنا من المواهب المتميزة والمتفانية طوال العام. ونتطلع دوماً إلى تعزيز بيئة عملنا بما ينعكس إيجاباً على المنسوبين ويحفز تطورهم المهني. ونحن إذ نلتزم بتشجيع منسوبينا ونمدهم بفرص استثنائية للتطور، فإننا حريصون أيضاً على إرساء أفضل المعايير على مستوى المملكة في مجال ثقافة العمل والممارسات المهنية لنقدم نموذجاً تحتذي به الشركات الأخرى». وأضاف قائلاً: «نتطلع لمواصلة مسيرتنا الناجحة نحو بناء بيئة عمل تتسم بمستوى متقدم من الشمولية والمشاركة، وهدفنا هو ترسيخ مكانتنا كشركة استثمارية رائدة في السعودية مرتكزين في ذلك إلى ثقة زملائنا وتضافر جهودنا كفريق عمل». وفي العام الماضي، حصلت «الخبير المالية» على المركز الأول كأفضل بيئة عمل في مجال تمكين المرأة لعام 2020م على مستوى القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم تكريمها كأفضل بيئة عمل للمواطنين السعوديين على مستوى القطاع الخاص للعام 2020م، وذلك في أول نسخة إقليمية من هذا التصنيف.



يذكر أن «الخبير المالية» هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 – 07074).