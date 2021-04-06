أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية عن انطلاق فترة الحجز المسبق لجهاز الحاسوب الجديد HUAWEI MateBook D 16 في السوق المحلية. ويتميز هذا الجهاز الجديد بأداء معالج قوي وشاشة مذهلة مع تصميم رشيق يسهل حمله. ويُعد جهاز الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16 أحدث إضافة إلى سلسلة MateBook D من هواوي، وهو يزخر بالمزايا المتطورة المصممة لمساعدة المستهلكين في مهماتهم اليومية.

ويأتي جهاز HUAWEI MateBook D 16 مزوداً بشاشة هواوي كاملة العرض HUAWEI FullView Display النابضة بالحياة قياس16.1 بوصة، وهي الأكبر على الإطلاق ضمن فئة أجهزة الحاسوب المحمولة من سلسلة MateBook D، وبدرجة نقاء 1080 بكسل وعرض فائق الدقة مدعوم بتقنية Full HD مع أقصى معدل سطوع يبلغ 300nits، إضافة لذلك، فإنّ الشاشة مزودة بتقنية مقاومة التوهج لتقديم صور أكثر ثراء بألوان واقعية، وذات حواف رفيعة للغاية ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9 لتوفير تجربة غامرة شبيهة بالسينما. وبحصول الشاشة على شهادتي TÜV Rheinland Low Blue Light وFlicker Free سيكون بوسع المستخدمين الاستمتاع بتجارب مشاهدة مريحة حتى عند استخدامه لفترات طويلة.

بالإضافة لذلك فهو مزود بمعالِجات قوية من سلسلة AMDRyzen ™ 4000 H قياس7 نانومتر، ومحرك الأقراص المزود بذاكرة صلبة المكونات NVMe PCIe، وذاكرة DD4 ثنائية القناة، الأمر الذي سيتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب أكثر سلاسة. وأيضاً يأتي مزوداً بخاصية Huawei Share* وMulti-Screen Collaboration مما سيتيح لأجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية العمل معاً بكل سلاسة ليتمتع المستهلكون بالثقة التامة بقدرتهم على إكمال أي مهمة بكل سهولة. كل ذلك يجعله الخيار المثالي كجهاز حاسوب محمول لمحبي الألعاب وكذلك للمستخدمين الباحثين عن القوة والمستهلكين الشباب.

HUAWEI MateBook D 15

بالتزامن، أطلقت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية جهاز HUAWEI MateBook D 15 أحدث جهاز حاسوب محمول مزود بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر لتوفير سرعة محسّنة تفوق بكثير الطراز الأسبق منه، كما يدعم ميزة Multi-Screen Collaboration مما يجعل جهاز الحاسوب المحمول هذا أكثر ذكاء من ذي قبل. وقد صُمم HUAWEI MateBook D 15 بأخذ احتياجات المستهلكين الشباب بعين الاعتبار لتوفير أداء مذهل في جميع سيناريوهات المستخدمين، والتي تشمل المحاضرات الافتراضية والعمل أثناء التنقل، إضافة لتجارب الوسائط المتعددة.

HUAWEI MateStation S

في المقابل، توفر شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية للمستخدمين في المملكة أحدث أجهزتها من الحواسيب المكتبية، حيث يأتي جهازHUAWEI MateStation S مزوداً بمعالجAMD Ryzen™ 5 4600G الذي يتميز بقوته وهدوئه، وتصميم رشيق يدعم الشحن السريع 9 V/2 مما يوفر للمستهلكين كل ما يحتاجونه لإتمام أي مهمة. وهو أيضاً مزود بزر تشغيل يعمل ببصمة الإصبع وخاصية Huawei Share التي تتيح التفاعل الذكي، بينما تجعل لوحة المفاتيح الرشيقة وخيار المقص الرفيع الكتابة أمراً سهلاً للغاية. كما طرحت الشركة شاشتها الجديدة HUAWEI Display 23.8 بوصة بدرجة نقاء مذهلة تبلغ 1080 بكسل ومزودة بخاصية الضوء الأزرق وانعدام الوميض، ونسبة حجم الشاشة إلى الجسم 90% لتوفر مساحة عرض واسعة تقدم تجربة رؤية غامرة، مما يجعلها مثالية للعمل والترفيه.

يتوفر جهاز HUAWEI MateBook D 16 للطلب المُسبق عبر متجر HUAWEI الإلكتروني بسعر 4.199 ريالا مع هدية قيمة وهي عبارة عن شاشة HUAWEI Display 23.8 بوصة تبلغ قيمتها 749 ريالا (العرض خلال فترة الحجز المسبق فقط)، كما يتوفر جهاز HUAWEI MateBook D 15 بسعر 3.899 ريالا مع هدية تتضمن حقيبة ظهر من هواوي وماوس بلوتوث. أما جهاز HUAWEI MateStation S فهو يتوفر بسعر 2.599 ريالا مع شاشة HUAWEI Display 23.8 كهدية قيّمة (خلال فترة الحجز المسبق فقط).

الوصف التعريفي: يتميّز الحاسوب الجديد HUAWEI MateBook D 16 بأداء معالج قوي وشاشة مذهلة مع تصميم رشيق يسهل حمله.