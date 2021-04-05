لم يعد شراء سيارة موفرة للطاقة غير كافٍ لتحقيق هذا الهدف، وإنما لابد لأن يصاحب ذلك أعمال الصيانة الدورية للسيارة في أوقاتها المحددة، فضلاً عن شراء إطارات سيارات مطابقة للموصفات التي توصي بها الشركة المصنعة.

وأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) أن المركبة الموفرة للطاقة في حاجة إلى الصيانة الدورية التي تضمن سلامة الأجهزة والمعدات فيها، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة عالية بأقل قدر من استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن الصيانة الدورية تضمن طول العمر الفتاضي للسيارة.

من ناحية أخرى، ألمح المركز أن الصيانة الدورية للمركبة غير كاف لتوفير الطاقة، وإنما لابد من اختيار إطارات غير مناسبة للسيارة في المواصفات الموصي بها، يزيد من احتمال وقوع حوادث مرورية، إلى جانب أن الإطارات غير المطابقة في المقاسات والأحجام تؤدي إلى استهلاك زائد للوقود بشكل أكبر، بالمقارنة إذا ما كانت مطابقة.

ويؤكد مركز كفاءة الطاقة أن الإطارات ذات الجودة العالية والموصي بها تبدو أكثر تماسكا ثباتا على الطرق السريعة، الأمر الذي يقلل الحوادث، خصوصا في أوقات هطول الأمطار، أما أنواع الإطارات الرديئة، فهي تشكل خطراً على المركبة وجميع من فيها.

وأكد المركز أن من فوائد اختيار إطارات مناسبة للمركبة إلى جانب توفير الطاقة، فهو يطيل العمر الافتراضي للإطار، وفي هذا وفر مالي لصاحب المركبة.