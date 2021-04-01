يبحث العديد من المستهلكين في الأجهزة الصوتية التي يرغبون بشرائها عن تجربة صوتية غامرة، وهذا يستند على معيارين رئيسيين هما: جودة الصوت ومدى إزالة الأصوات المحيطة؛ ولقد ركزت هواوي على هذين العاملين، إلى جانب ميزات إضافية مثل راحة الارتداء وعمر البطارية، والتصميم الجميل، وذلك مع إطلاقها أحدث نسخة من أجهزتها الصوتية وهي: سماعات HUAWEI FreeBuds 4i، والتي تهدف إلى توفير صوت عالي الجودة وإلغاء نشط للضوضاء وعمر بطارية طويل الأمد، وكل ذلك بسعر مناسب يبلغ 329 ريالاً فحسب، وسوف تكون هذه السماعة الصوتية متاحة للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بدءاً من 1 أبريل.



ولمعرفة الأسباب الرئيسية التي تجعل من هذه السماعة واحدة من أفضل السماعات اللاسلكية، فهي:



صوت عالي الجودة: مصمم خصيصًا للموسيقى المثالية



هل تريد سماع الموسيقى تمامًا كما تم تسجيلها؟ تمنحك سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ذلك تمامًا. مع مشغل ديناميكي مقاس 10 مم متوازن جيدًا للترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة يوفر صوتًا واضحًا تمامًا في أي وقت وفي أي مكان ويضمن جودة صوت عالية بغض النظر عن نوع الصوت. توازن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بمهارة بين ترددات الصوت الآلية والصوتية مما يجعلها خيارًا رائعًا لمحبي الموسيقى.



اشحن في لمح البصر واستمر في الشعور بالحيوية



تحتاج الموسيقى والأفلام والمكالمات إلى سماعات أذن ذات عمر بطارية طويل لتستمر معك طوال اليوم. تأكدت هواوي أن هذا هو بالضبط ما تحصل عليه مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i. بطارية كبيرة يتم شحنها بسرعة ويمكن أن تدوم طويلاً. مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء، يمكن لـ HUAWEI FreeBuds 4i تقديم 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية بشحنة كاملة. جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكن أن تحقق ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، يمكن أن توفر 7.5 ساعة من تشغيل الموسيقى المستمر و 5.5 ساعة من المكالمات الصوتية.



علاوة على ذلك، تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الشحن السريع لمعالجة أي مخاوف بشأن البطارية المنخفضة. توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الاستمتاع بالصوت لمدة 4 ساعات مع شحن لمدة 10 دقائق فقط. بفضل عمر البطارية المذهل وقدرتها على الشحن السريع، لم تعد بحاجة للقلق بشأن مستوى البطارية عندما تكون بالخارج، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى طوال اليوم.



انغمس في عالمك الخاص مع إلغاء الضوضاء النشطة



للاستمتاع بالموسيقى والمكالمات ومحتوى الفيديو، تحتاج إلى التخلص من الضوضاء غير المرغوب فيها بغض النظر عن مكان وجودك، مثل مراكز التسوق والحافلات ومحطات القطارات والمكاتب أيضًا. ميكروفونان خارجيان يدعمان التقاط الصوت بدقة لسماعات HUAWEI FreeBuds 4i. تتضمن السماعات تصميمًا فريدًا مضادًا للرياح، والذي يمكن أن يحسن بشكل فعال إلغاء ضوضاء الرياح. تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i أيضًا مع وضع الوعي - Awareness؛ من خلال الضغط لفترة طويلة على مقبض سماعة الأذن، يمكنك التبديل بسهولة من وضع إلغاء الضوضاء إلى وضع الوعي دون خلع سماعات الأذن. يتيح لك ذلك التعرف على الصوت المحيط والتواصل مع الأشخاص من حولك بسهولة.



تصميم جذاب وخفيف الوزن



تم تصميم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i لتترك انطباعًا بتصميمها الأنيق. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزنها الخفيف يجعلها مريحة لفترات طويلة من الارتداء. لراحة أذنيك، تتبنى سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تصميمًا يناسب قناة الأذن لتوفير تجربة ارتداء مريحة. اللون الأسود والأبيض لا ينفدان أبدًا. بصرف النظر عن المتغيرات Ceramic White و Carbon Black، فإن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i متوفرة أيضًا بألوان نابضة بالحياة –Red.



ستتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i للطلب المسبق اعتباراً من اليوم عبر متجر HUAWEI الإلكتروني، والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية مع هدية قيمة مكونة من حماية لسماعات HUAWEI FreeBuds 4i بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة ثلاثة شهور على HUAWEI Music و حزمة هدايا مختلفة.



أخيرًا، يُعد التحكم في سماعات الأذن أمرًا سهلاً للغاية. يعمل النقر المزدوج على تشغيل / إيقاف الموسيقى مؤقتًا أو الرد على المكالمات / إنهاءها. يؤدي الضغط لفترة طويلة إلى تشغيل / إيقاف إلغاء الضوضاء النشطة / ووضع الوعي - تفاعلات بديهية تضيف إلى راحة استخدام سماعات HUAWEI FreeBuds 4i.



الوصف التعريفي: هواوي تطلق سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بصوت عالي الجودة وبطارية طويلة جدًا في المملكة العربية السعودية.