تكشف الدار 6 إبداعات متألقة راقية جديدة وفية لروح مجموعة بيرليه Perlée المفعمة بالمرح والإشراق.

3 أساور بيرليه سويت كلوفرز وثلاثة خواتم بتصاميم براقة، تسطع على الذهب بمختلف ألوانه لتجسد أسلوب دار فان كليف أند آربلز الشهير. إبداعات تضيء البشرة لتكشف عن فروقات ناعمة تتلألأ بصفائها، حيث تتناوب درجات الذهب المختلفة لتعبر عن أي أسلوب فتلهم توليفات لا تعد ولا تحصر.

وسيتم إطلاق التصاميم الجديدة مسبقاً وحصرياً في منطقة الشرق الأوسط في أبريل 2021، لتعرض للمرة الأولى خلال موسم رمضان المبارك.

جماليات راقية

سوار بيرليه سويت كلوفرز Perlée Sweet Clovers، ذهب أصفر، ماس. خاتم بيرليه سويت كلوفرز Perlée Sweet Clovers، ذهب أصفر، ماس.