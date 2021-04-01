• البنك الجديد هو أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال سعودي

• بدء الانتقال التدريجي للحسابات والخدمات المصرفية خلال الأشهر التسعة المقبلة بالتوازي مع توحيد أنظمة البنكين

• البنك الأهلي السعودي سيتخذ من الرياض مقراً رئيسياً له

أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، اليوم (الخميس)، إتمام اندماجهما رسمياً لتأسيس عملاق مصرفي وطني وقوة مالية إقليمية. ويبدأ البنك الجديد عملياته تحت اسم «البنك الأهلي السعودي» (الرمز الدولي: SA13L050IE10) (الرمز: 1180) بتاريخ 1 أبريل 2021م.

وعلى الرغم من اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل. ويتعين على العملاء مواصلة التعامل مع بنكهم الحالي كالمعتاد دون أن يواجهوا أي اختلاف في خدماتهم المصرفية. وفي حالة طرأت أي تحديثات على المنتجات أو الخدمات أو كان هناك أي إجراءات يتوجب على العملاء القيام بها، فسيتواصل معهم البنك مسبقاً وسيتاح لهم الوقت الكافي لإتمام أي إجراءات لازمة.

ومع حصة سوقية تبلغ 30% تقريباً، وفق جميع المؤشرات الاقتصادية، يعد البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال (239 مليار دولار أمريكي)، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال (34 مليار دولار أمريكي)، وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال (4.2 مليار دولار أمريكي). ويتمتع البنك بسيولة معززة ومركز رأسمالي قوي يمكّنه من تمويل خطط التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من نطاق أعماله الموسع، وكفاءته المعززة، كفاءة وخبرات الفريق الإداري والموظفين.

وعلّق رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار بن عبدالواحد الخضيري، قائلاً: «هذا الاندماج التاريخي هو مدعاة للفخر لنا جميعاً إذ يشكل بداية حقبةٍ جديدةٍ للعمل المصرفي في المملكة، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع مساهمينا وعملائنا وموظفينا على دعمهم لبلوغ هذا الإنجاز. مع الإتمام القانوني لعملية الاندماج سيستفيد البنك الأهلي السعودي من إمكاناته الكبيرة ليعزز قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي بما سيعود بالفائدة على جميع المعنيين لا سيما في ظل تسارع رحلة المملكة نحو تحقيق رؤية 2030».

من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي: «اليوم تبدأ رحلتنا معاً تحت راية البنك الأهلي السعودي، بعد حوالى 68 عاماً قضاها البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في خدمة العملاء وتحقيق القيمة للمساهمين. مع انطلاقتنا الرسمية في هذه الرحلة الجديدة، نجمع مكامن قوة البنكين لقيادة مستقبل العمل المصرفي وتعزيز مساهمتنا في تقدّم المملكة وشعبها. وسينصب تركيزنا خلال الأشهر المقبلة على ضمان انتقال سلس لعملائنا إلى بنكهم الرائد الجديد بالتزامن مع توحيد أنظمة البنكين».

وبعد حصول البنك الأهلي التجاري على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس ماله من 30 مليار ريال سعودي إلى 44,78 مليار ريال سعودي، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على 0,739 سهم عادي في البنك الأهلي السعودي لقاء كل سهم عادي يملكونه في مجموعة سامبا المالية.

وبدأ البنك الجديد التداول ككيان موحّد مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) في 1 أبريل 2021. وقد تمّ إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق، ونقل جميع أصولها وديونها وعملياتها إلى البنك الأهلي السعودي، الذي سيحترم شروط العقود المبرمة مسبقاً من قبل مجموعة سامبا.

مسار الاندماج

وقّع البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في البداية اتفاقية لإجراء العناية الواجبة والتفاوض بشأن الشروط النهائية الملزمة لاندماج محتمل بينهما في 25 يونيو 2020. وبعد اكتمال مرحلة العناية الواجبة، وقع البنكان في 11 أكتوبر 2020 اتفاقية اندماج ملزمة تخضع لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

وصوّت مساهمو البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بأغلبية ساحقة بالموافقة على الاندماج خلال اجتماعي الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين في 1 مارس 2021. وحصل الاندماج على الموافقات التنظيمية المطلوبة من البنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية «تداول». وغير البنك الأهلي التجاري اسمه إلى البنك الأهلي السعودي؛ وبناءً عليه، اندمجت مجموعة سامبا في البنك الأهلي السعودي في 1 أبريل 2021.

الجدول الزمني لدمج الأعمال

بدأ مجلس الإدارة والهيكل الإداري الجديد للبنك الأهلي السعودي بالعمل رسمياً والإشراف على عملية دمج الأعمال التي من المتوقع أن تكتمل في غضون 18 شهراً. وسيتم إبلاغ العملاء والشركاء وسائر أصحاب المصلحة حول أي تأثير لدمج الأعمال عليهم على مراحل خلال الأشهر القادمة.

لمزيد من المعلومات حول عملية الاندماج، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:

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