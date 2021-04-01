يقدم إنجاز، ذراع الحوالات المالية ببنك البلاد، عرضاً مجانياً على رسوم الحوالات الدولية عبر تطبيق إنجاز للأجهزة الذكية لجميع العملاء، وبسعر صرف منافس، وذلك عن طريق التحويل اللحظي من خلال خدمة إنجاز ايزي، وعبر شبكة واسعة من البنوك المراسلة المباشرة وتصل الحوالة إلى حسابات بنكية أو تسلم نقداً للمستفيد، وكذلك يشمل العرض المجاني على رسوم الحوالات الدولية حوالى 200 دولة في العالم، وذلك مع الشريك الاستراتيجي شركة ويسترن يونيون وشركة ترانسفاست.

ويُمكّن تطبيق إنجاز المواطنين والمقيمين من تنفيذ جميع الخدمات من خلال تجربة رقمية متكاملة ابتداءً من إنشاء الحساب الرقمي، إلى مرحلة التحويل دولياً دون الحاجة لزيارة مراكز التحويل، كما يُمكّن تطبيق إنجاز العملاء من إضافة مستفيد جديد وتنشيطه آلياً وتحويل الأموال أيضاً للمستفيد المضاف مسبقاً، مع إتاحة إمكانية الدفع ببطاقة مدى من أي بنك محلي عبر خاصية «الدخول السريع برقم الهوية»، الفريدة من نوعها في السوق السعودية أو الدفع بالخصم من رصيد بطاقة إنجاز الرقمية، التي يحصل عليها العميل «مجاناً و لحظياً عند التسجيل وفتح العضوية الرقمية عبر تطبيق إنجاز» عبر خاصية «الدخول الكامل»، مع إتاحة خدمة سداد لدفع الفواتير وشحن رصيد الجوال مسبق الدفع لأي مشغل محلي، ويتيح التطبيق إضافة بطاقة إنجاز الرقمية إلى خدمة الدفع الإلكتروني آبل باي Apple Pay، وكذلك يمكن للعملاء إضافة بطاقة إنجاز الرقمية في تطبيق مدى باي MADA Pay، واستخدامها في دفع قيمة المشتريات من خلال أجهزة نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، وكذلك متاح تنفيذ عمليات السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي.

كما يتيح إنجاز خدمة التواصل بلغات عدة على مدار الساعة مع عملائه عبر الهاتف المصرفي لإنجاز 920011541، لمزيد من المعلومات والتجاوب مع أي استفسارات، أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي Bankalbilad @Enjazalbilad@ عبر منصات تطبيقات «تويتر»، «فيسبوك»، «إنستغرام» و«لينكد إن» و«سناب شات». أو عبر تطبيق الواتساب «WhatsApp» الموثق على الرقم 966920001002+.