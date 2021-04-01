اختتمت أمس (الأربعاء) فعاليات المزاد العلني لبيع أرضين (بيضاء) غير مطورتين داخل النطاق العمراني للعاصمة الرياض، وشهد المزاد بيع الأرضين بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار ريال، تقعان على مساحة أكثر من 1.2 مليون متر مربع، وذلك ضمن التصفيات العقارية التابعة لتركة الشيخ صالح الراجحي وشركة سعودي أوجيه بالرياض.وسجلت الصفقة الأولى لأرض «العوصا الثانية» قيمة شراء تجاوزت 291.9 مليون ريال، وتعد من الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني التابعة لتركة صالح الراجحي، وتصل مساحتها إلى 730891 مترا مربعا، ووصل سعر المتر إلى 400 ريال تقريبا.أما الصفقة الثانية فقد تجاوزت قيمتها مليار ريال وتقع شمال غرب الرياض بمحاذاة طريق الملك خالد، وتقع الأرض على مساحة تتجاوز 48494 مترا مربعا، وتعود ملكية الأرض التي تُصنف من الأراضي البيضاء في الرياض إلى شركة سعودي أوجيه، وذلك ضمن أعمال تصفية أملاك الشركة التي أعلنت أخيرا خسارتها وخروجها من السوق المحلية بسبب تعثرها في تنفيذ المشاريع وسداد مستحقات موظفيها والمطالبات المالية الأخرى. وتم بيع الأرض بسعر 1.05 مليار ريال، بقيمة 2010 ريالات للمتر المربع في هذه الصفقة، ضمن أكبر الصفقات العقارية التي تشهدها الرياض بقيمة سعي تجاوزت 28 مليون ريال، واشتراها مشاري الجميح، ومن المتوقع أن يصل سعر المتر الواحد للأرض بعد تطويرها إلى أكثر من 4800 ريال، وأن توفر الأرض آلاف الوحدات السكنية بعد استكمال البناء والتطوير.