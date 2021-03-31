في أول تداولات الأسهم السعودية، بعد أقل من 24 ساعة على تدشين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمس برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية «شريك»، الذي يهدف لمساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي، حقق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، أمس، مكاسب هي الأكبر منذ 11 شهرا، لتواصل السوق صعودها وللجلسة الرابعة على التوالي.ودعمت الأسهم القيادية من ارتفاع السوق لتغلق فوق مستوى 9900 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، (6 سنوات ونصف تقريبا). وقفز سهم سابك بنحو 5.6 % ليبلغ مستوى 117.4 ريالا للسهم وهو الأعلى منذ يونيو 2019.وقفز مؤشر الأسهم 272.48 نقطة ليقفل عند مستوى 9907.82 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.وصعد مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، أمس، 140.12 نقطة ليقفل عند مستوى 24291.91 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 335 ألف سهم تقاسمتها 770 صفقة.وبلغت السيولة المتداولة 16.32 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 507.9 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 565 ألف صفقة.وتصدر سهم مصرف الراجحي الأسهم الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد صعوده 5.1 %، ليقترب السهم من جديد لمنقطة 100 ريال.وارتفع سهم «اس تي سي» نحو5 % ليصل السهم لمستوى 126.8 ريالا للسهم، وهو الأعلى منذ منتصف عام 2006، أيضا صعدت أسهم البنك الأهلي التجاري، وسامبا بنحو 5.1 و4.6 % على الترتيب ليسجلا أعلى مستوى لهما منذ منتصف عام 2019.إلى ذلك، ارتفعت أسهم 122 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم ساب تكافل بمكاسب بالحد الأعلى، في حين صعدت أسهم الأهلي تكافل 7.2٪، ثم أسهم أسيج المرتفعة 6 %.قابل ذلك تراجع أسهم 75 شركة، تصدرها أسهم شركة «ذيب» بنحو 5.4 %، تلاه كل من أسهم ريدان وأسمنت الجوف بتراجعات بلغت 3 و2.5 %.