قد لا يدرك معظم قائدي المركبات أن اختيار إطارات غير مناسبة للمركبة قد يعرضها للأعطال السريعة، كما يتسبب في استهلاك كميات كبيرة من الوقود كان بإمكان قائد المركبة توفيرها إن استخدم الإطارات الموصى بها من الشركة المصنعة.

وشدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة على أن لكل مركبة مقاسات معينة من الإطارات. وقال ضمن حملة «سيارتك تفزع لك»: «هناك تفاوت في المزايا بين نوع وآخر»، موضحاً أهمية أن يتم اختيار الأنواع المناسبة، والموصى بها من الشركة المصنعة، التي تحظي بأعلى تقييم من المركز السعودي لكفاءة الطاقة».

ويفضل بعض قائدي المركبات، خصوصا فئة الشباب، استخدام إطارات ذات مواصفات بعيدة عن مواصفات الإطارات الموصى بها للمركبة، ويرون أن هذا الأمر يوفر لهم شكلاً جمالياً، غير مدركين أن عواقب ذلك وخيمة على المركبة أولا، وعلى الاستهلاك العالي للوقود على المدى البعيد.

وقال المركز السعودي لكفاءة الطاقة إن الإطارات ذات اللون الأخضر بحسب كفاءة الطاقة هي الأفضل والأنسب للمركبة، لأنها تساعد في استهلاك الوقود من جانب، وتثبت كفاءة عالية من حيث الثبات على الطريق، وتقليل ارتكاب الحوادث، وتحد من حوادث الانقلاب.

وأشار المركز إلى أن اختيار إطارات أكبر من المقاسات المطلوبة لكل مركبة يزيد الحمل على السيارة، وبالتالي يستهلك كميات أكبر من الوقود لا داعي لها.