ضمن حرصه على استقطاب الكفاءات البشرية والمشاركة في تعزيز فرص التدريب والتوظيف لأبناء الوطن، رعى مصرف الإنماء ملتقى أسبوع المهنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أقيم برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وقد شارك مصرف الإنماء بجناح رئيسي؛ بهدف إطلاع الخريجين على الفرص والبرامج التدريبية التي يتيحها المصرف للخريجين وطلاب السنة الأخيرة من خلال التدريب التعاوني.

وبهذه المناسبة صرح سعادة مدير عام قطاع رأس المال البشري عبدالله بن محمد السلامة، بأن مشاركة مصرف الإنماء، تأتي ضمن سعيه المستمر في استقطاب الكفاءات الوطنية من أبنائنا وبناتنا، وإتاحة المجال لصقل معارفهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة، إذ إن رأس المال البشري عنصر رئيس وركيزة مهمة في نجاح أي منشأة، وقد أدرك مصرف الإنماء ذلك ووظف طاقاته البشرية لكسب رضا الشركاء والمتعاملين معه، من خلال تقديم الخدمات المصرفية وفق أعلى المعايير المهنية، ويسعى المصرف للاستمرار في تقديم الأفضل لشركائه من خدمات مصرفية عصرية تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.