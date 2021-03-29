أعلنت شركة ساماكو السيارات افتتاح أول مركز خدمة لها، لتقديم الخدمات السريعة لعملاء سيارات أودي وسيارات فولكس واجن في منطقة المدينة المنورة لخدمة عملاء المدينة وضواحيها.

وتم افتتاح المركز تجريبياً ابتداء من شهر مارس الحالي 2021، حيث سيتم العمل بشكل متكامل ابتداء من منتصف الشهر الحالي، لتطوير أداء خدمة علامتي أودي وفولكس واجن في تقديم الخدمات والصيانات الدورية السريعة لعملائها.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لساماكو السيارات محمد رفه: «سيتم تقديم حزمة من الخدمات المميزة لعملائنا في مراكز خدمة ساماكو السيارات، ومركز المدينة المنورة هو أول مركز يقدم الخدمات والصيانات الدورية السريعة لعملاء ساماكو في المملكة، نظراً لازدياد عملائنا في منطقة المدينة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة». وأضاف أن المركز يقع على مساحة 220 مترا مربعا ويخدم 3 عملاء في وقت واحد، عن طريق طاقم فني متقدم لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وهذا المركز سيكون الأول ضمن خطط نعمل بها لتجهيز عدد من مراكز الخدمة في عدد من مناطق المملكة، لنكون أقرب إلى عملائنا».