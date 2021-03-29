وقع البنك السعودي البريطاني (ساب) اتفاقية تمويل مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بهدف تفعيل الخطط الإستراتيجية للمؤسسة من خلال توسيع أسطول طائراتها. وبذلك يعتبر «ساب» أحد البنوك المشاركة في أضخم تمويل في قطاع الطيران السعودي البالغ 11.2 مليار ريال.

وجرى توقيع الاتفاقية برعاية وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر (الخميس) الماضي في قاعة «السعودية» بمدينة جدة، ووقع الاتفاقية من الجانبين كل من مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، ونائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب ماجد نجم، بحضور ممثلي البنوك المشاركة، وممثل HSBC المستشار المالي للمؤسسة الوكيل الاستثماري للبنوك في هذه الصفقة.

وبهذه المناسبة علق ماجد نجم قائلاً: «نفخر بصفتنا أحد البنوك المشاركة في أضخم صفقة تمويلية لقطاع الطيران في المملكة، التي تشكل باكورة صفقاتنا بعد إتمام الاندماج التاريخي على مستوى القطاع المصرفي السعودي بين بنكي ساب والأول. وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا للشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الحكومية، ومواصلة دورنا في دعم المبادرات التنموية الهادفة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ونظراً لأهمية قطاع الطيران وأثره الإيجابي في نمو الاقتصاد بمختلف القطاعات يسعدنا بكل تأكيد الحراك الكبير الذي تقوده المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، من خلال تنفيذ خططها التوسعية. كما تجب الإشارة إلى أن قدرة البنوك السعودية على توفير تمويل بهذا الحجم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة دليل على متانة وقوة القطاع المالي السعودي والملاءة المالية التي يمتلكها».

يذكر أن «ساب» تجمعه شراكات إستراتيجية مع مجموعة من مؤسسات القطاع الحكومي، مبنية على أساس التعاون المشترك لتحقيق مبادرات وبرامج الرؤية الوطنية 2030، ومسارعة الخطى في دفع عجلة التقدم والتطوير، وإيجاد الحلول الساعية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.