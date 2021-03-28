أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الأحد) مرتفعاً 65.24 نقطة ليقفل عند مستوى 9482.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليار ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23733.30 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 848 صفقة.