شاركت «سابك» راعياً استراتيجيًا لمنتدى المشاريع المستقبلية (FPF) في نسخته الثالثة والذي تنظمه افتراضيًا الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض من 21 إلى 24 مارس 2021 برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وحضور مدير عام إدارة المشاريع الكبرى في «سابك» المهندس ضيف الله المالكي ورئيس شركة حديد المهندس صلاح الأنصاري. وقد ألقى المهندس ضيف الله المالكي كلمة «سابك» في حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الأحد 21 مارس 2021 في مدينة الرياض.

وجاءت هذه المشاركة في إطار إسهام «سابك» بشكل أساسي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، إيماناً من الشركة بأهمية هذا الحدث في تبادل الخبرات ونقل المعرفة لهدف تحفيز وتطوير قطاع الإنشاءات والمقاولات في المملكة.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الأستاذ يوسف البنيان نائب رئيـس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي على التزام «سابك» بتعزيز فرص النمو لقطاع المقاولات والانتقال به لمراحل أكثر كفاءة وجودة بالنظر إلى دوره في تنويع الاقتصاد وارتباطه الوثيق بالمشاريع الكبرى التي تعتزم المملكة تنفيذها.

وأضاف «يوفر المنتدى لنا في «سابك» فرصة اللقاء مع قاعدة عريضة من المقاولين وبحث أفضل السبل لتعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع من خلال تنمية الابتكار والتنسيق المباشر لهدف فهم احتياجات السوق المحلي وتلبيتها، مع الاستعداد الدائم للتعاون مع المستثمرين المحليين والعالميين».

تضمنت مشاركة «سابك» في المنتدى إقامة جناح افتراضي للالتقاء مع المستثمرين وأصحاب المشاريع والمقاولين وتعريفهم بتجربة «سابك» وخبراتها وأهم منتجاتها في مجال الإنشاءات ودورها في دعم المشاريع المستقبلية الكبرى.

شملت المشاركة كذلك عرض ورقة عمل رئيسة من المهندس عمر الصويان مدير إدارة المشاريع في «سابك»، تناول خلالها خطوات الشركة في تطوير خبراتها في مجال إدارة المشاريع ودعمها للمحتوى المحلي وتعاملها مع التحديات التي تزامنت مع جائحة كورونا واستعراض مشاريع «سابك» المستقبلية.

جدير بالذكر أن المنتدى يعد الحدث الأكبر في مجاله على مستوى الشرق الأوسط، ويعد منصة لتحفيز قطاع المقاولات من خلال تبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الطرق والممارسات لإيجاد القيمة المضافة للاقتصاد، وذلك في وجود 37 جهة مشاركة وطرح 1000 مشروع بتكلفة تقديرية تتجاوز 600 مليار ريال.