أعلنت شركة أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، عن وصول جهاز رينو5 برو 5G إلى متاجر التجزئة في السوق السعودية، والذي يتميز بتقنيات كوالكوم سنابدراغون 865، بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، وتقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65 وات.



ويعد الجهاز الجديد أحدث إصدارات أوبو رينو5، بحيث تم تصميمه بشكل مبتكر وتجهيزه بتقنيات تصوير الفيديو، والتصوير الفوتوغرافي فائق الدقة، لتمكين المستخدمين من التعامل مع الوسائل الرقمية والتقاط أجمل اللحظات بأدق تفاصيلها، إضافة إلى الاستمتاع بتجربة الألعاب المطورة. وتتميز سلسلة رينو 5 بتقنية التصوير الاحترافي المعزز بالذكاء الاصطناعي التي تسمح للمستخدمين بالتقاط الصور بغض النظر عن الظروف المحيطة بالتصوير، وقد تم تدعيم الجهاز بمستشعر Sony IMX766 المتقدم، إضافة إلى تقنية الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي وخوارزميات تقنية فيديو بالنمط الليلي الفائق، وخاصية الفيديو بالمدى الديناميكي العالي التفاعلي، التي تهدف إلى تحسين جودة الفيديو بشكل كبير في الإضاءة الخافتة والمشاهد ذات الإضاءة الخلفية. وفي الوقت نفسه، يتيح الفيديو الجديد ثنائي العرض للكاميرات الأمامية والخلفية العمل في وقت واحد، وهو مثالي لمدوني الفيديو، الذين يرغبون في العمل ونشر محتواهم طوال الوقت.



كما أصبحت عملية الترقية إلى هواتف رينو5 الجديدة سهلة مع ميزة «Clone Phone»، حيث تسمح هذه التقنية للمستخدمين بنقل كافة بياناتهم من أي علامة تجارية للهواتف الذكية إلى سلسلة رينو5 الجديدة بسهولة ويسر دون فقدان أي بيانات. إضافة إلى ذلك، ولحماية المستخدمين، تستخدم أوبو وسائل تشفير لتخزين البيانات الخاصة ونقلها عبر وسائل آمنة معترف بها من قبل مؤسسات دولية، بما في ذلك ISO، و ePrivacy، و TrustArc.



هذا، وتواصل سلسلة رينو 5 اتباع ذات النهج المتطور لهواتف رينو، والمتمثل في دعم كافة تطبيقات وخدمات غوغل، مما يمنح المستخدمين مزيداً من المرونة وخيارات الاتصال، كما تعد «الترجمة بثلاثة أصابع» باستخدام عدسات غوغل كأحد النماذج المتطورة التي تتيح للمستخدمين الاستفادة من ترجمة غوغل عبر شاشة الهاتف.



وبهذه المناسبة، قال مدير العلاقات العامة في شركة أوبو، معتز بيت المال: «أظهرت أوبو نمواً لافتاً خلال السنوات الماضية حتى باتت أحد أشهر شركات الهواتف الذكية في السعودية، ونسعى إلى مواصلة نهجنا في ابتكار أفضل منتجات التكنولوجيا التي تتميز بالتصميم القائم على جوهر الإنسان، لأنه يمثل أفقاً مستقبلياً جديداً، ليس فقط للهواتف الذكية، إذ يشمل ذلك الاتصال الذكي بكافة أنواعه وخصائصه».



وأضاف: «يسعدنا أن نقدم أوبو رينو5 الجديد في السوق السعودي، ليكون بين أيدي الجيل الجديد من المستهلكين الذين نثق بأن الجهاز الجديد سيجذبهم ويلبي احتياجاتهم، كونهم يملكون شغفاً كبيراً بالتكنولوجيا، خصوصاً أن الجهاز يتمتع بأحدث التقنيات والتصاميم الحديثة، وشبكة الجيل الخامس، التي ستوفر اتصالاً فائق السرعة».



وقد تم تصميم رينو 5 برو 5G بدقة، بسمك 7.99 مم فقط و 184 جراماً، وبتقنية رينو جلو من أوبو، والذي يتوفر بألوان الفضي المموّج، والأسود الليلي، حيث تحفز هذه الألوان السطح الزجاجي لتكوين نسيج يلمع مثل الماس، مع الحفاظ على مقاومة بصمات الأصابع على الغطاء الخلفي، مما يضيف شعوراً متميزاً.



ويتميز جهاز رينو 5 برو 5G بتقنيات الألعاب المبهرة، التي تقدم تجربة رائعة للمستخدمين، بفضل إعدادات الأجهزة القوية، مثل الشاشة التي تأتي بمعدل تحديث 90 هرتزاً، وقدرة معالجة فائقة السرعة مدعومة بشريحة Qualcomm 865 5G، وتخزين 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، والبرنامج الحصري للألعاب المدعوم من ColorOS 11.1، وقد تم تصميمه لتقديم تجربة ألعاب أكثر انسيابية، إلى جانب البطارية ذات السعة الهائلة والأقل استهلاكاً للطاقة والتي تعتمد على تقنيات الشحن فائق السرعة من أوبو لتعطي اللاعبين ساعات أطول من اللعب والمتعة، كما يشمل الهاتف الجديد ميزات أخرى، مثل نمط الوصول السريع للألعاب، ووضع الألعاب، والعرض السريع للرسائل على الشاشة، و Gaming Touch القابلة للتعديل، لخلق بيئة للمستخدمين للانغماس التام في الترفيه.



ويذكر أن الهاتف الجديد Reno5 Pro 5G 12GB + 256GB متوفر للشراء عبر جميع متاجر التجزئة الرئيسية في المملكة، وعبر الإنترنت، وذلك اعتباراً من اليوم 25 مارس 2021، بسعر تجزئة يبلغ 2.799 ريالاً سعودياً.



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