بعد طرح سلسلة من أجهزة الصوتيات المميزة والتي حازت على إعجاب ورضا المستهلكين، أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية عن إطلاقها سماعاتها الجديدة كليًا

HUAWEI FreeBuds 4i في السوق المحلية والتي تتميز بقدرات صوتية عالية، وسعة ممتازة للبطارية تتيح للمستهلك استخدامًا طويلًا، مع التركيز في الوقت نفسه على تقنية إلغاء الضوضاء النشطة.



ومن أهم مميزات هذه السماعات -بالإضافة للتصميم الأنيق والوزن الخفيف- إمكانية حصول المستخدم لها على صوت عالي الجودة، ومع كل شحنة واحدة لبطاريتها يمكن الاستفادة من استخدام 10 ساعات تشغيل متواصل بدون انقطاع، مع توفر خاصية الشحن السريع؛ ناهيك عن التقنية الأميز وهي إلغاء الضوضاء النشط. وستكون HUAWEI FreeBuds 4i متاحة للحجز المسبق اعتبارًا من 1 أبريل بسعر 329 ريالًا سعوديًا.



صوت عالي الجودة: مصمم خصيصًا للموسيقى المثالية



هل تريد سماع الموسيقى تمامًا كما تم تسجيلها؟ تمنحك سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ذلك تمامًا. مع مشغل ديناميكي مقاس 10 مم متوازن جيدًا للترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة يوفر صوتًا واضحًا تمامًا في أي وقت وفي أي مكان ويضمن جودة صوت عالية بغض النظر عن نوع الصوت. توازن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بمهارة بين ترددات الصوت الآلية والصوتية مما يجعلها خيارًا رائعًا لمحبي الموسيقى.



اشحن في لمح البصر واستمر في الشعور بالحيوية



تحتاج الموسيقى والأفلام والمكالمات إلى سماعات أذن ذات عمر بطارية طويل لتستمر معك طوال اليوم. تأكدت هواوي أن هذا هو بالضبط ما تحصل عليه مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i. بطارية كبيرة يتم شحنها بسرعة ويمكن أن تدوم طويلًا. مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء، يمكن لـ HUAWEI FreeBuds 4i تقديم 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية بشحنة كاملة. جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكن أن تحقق ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، يمكن أن توفر 7.5 ساعة من تشغيل الموسيقى المستمر و5.5 ساعة من المكالمات الصوتية.



علاوة على ذلك، تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الشحن السريع لمعالجة أي مخاوف بشأن البطارية المنخفضة. توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الاستمتاع بالصوت لمدة 4 ساعات مع شحن لمدة 10 دقائق فقط. بفضل عمر البطارية المذهل وقدرتها على الشحن السريع، لم تعد بحاجة للقلق بشأن مستوى البطارية عندما تكون بالخارج، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى طوال اليوم.



انغمس في عالمك الخاص مع إلغاء الضوضاء النشطة



للاستمتاع بالموسيقى والمكالمات ومحتوى الفيديو، تحتاج إلى التخلص من الضوضاء غير المرغوب فيها بغض النظر عن مكان وجودك، مثل مراكز التسوق والحافلات ومحطات القطارات والمكاتب أيضًا. ميكروفونان خارجيان يدعمان التقاط الصوت بدقة لسماعات HUAWEI FreeBuds 4i. تتضمن السماعات تصميمًا فريدًا مضادًا للرياح، والذي يمكن أن يحسن بشكل فعال إلغاء ضوضاء الرياح. تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i أيضًا مع وضع الوعي - Awareness؛ من خلال الضغط لفترة طويلة على مقبض سماعة الأذن، يمكنك التبديل بسهولة من وضع إلغاء الضوضاء إلى وضع الوعي دون خلع سماعات الأذن. يتيح لك ذلك التعرف على الصوت المحيط والتواصل مع الأشخاص من حولك بسهولة.



تصميم جذاب وخفيف الوزن



تم تصميم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i لتترك انطباعًا بتصميمها الأنيق. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزنها الخفيف يجعلها مريحة لفترات طويلة من الارتداء. لراحة أذنيك، تتبنى سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تصميمًا يناسب قناة الأذن لتوفير تجربة ارتداء مريحة. اللون الأسود والأبيض لا ينفدان أبدًا. بصرف النظر عن المتغيرات Ceramic White و Carbon Crystal Black، فإن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i متوفرة أيضًا بألوان نابضة بالحياة – Honey Red.



أخيرًا، يُعد التحكم في سماعات الأذن أمرًا سهلاً للغاية. يعمل النقر المزدوج على تشغيل / إيقاف الموسيقى مؤقتًا أو الرد على المكالمات / إنهاءها. يؤدي الضغط لفترة طويلة إلى تشغيل / إيقاف إلغاء الضوضاء النشطة / ووضع الوعي - تفاعلات بديهية تضيف إلى راحة استخدام سماعات HUAWEI FreeBuds 4i.



الوصف التعريفي: هواوي تطلق سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بصوت عالي الجودة وبطارية طويلة جدًا في (اسم الدولة)



حول مجموعة «هواوي» Huawei لأعمال المستهلكين



تعتبر مجموعة «هواوي» Huawei لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال تحت مظلة شركة «هواوي»، وتوفر مجموعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابله للارتداء. وتتوافر منتجات وخدمات «هواوي» في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم.