دشنت الشركة المتحدة للسيارات الوكيل الرسمي في السعودية للعلامات التجارية الأمريكية «كرايسلر، ودودج، وجيب، ورام»، والعلامات الإيطالية «فيات، ألفا، روميو» خدمة شراء السيارات عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للشركة www.umc.com.sa. وتعد هذه الصالة الافتراضية من أوائل المعارض الإلكترونية في سوق السيارات السعودية. وتم حفل التدشين في المقر الرئيسي لشركة المتحدة للسيارات في الرياض بحضور نائب الرئيس التنفيذي حسن الشمراني، وستتيح الصالة الافتراضية الجديدة للعملاء خدمات عديدة أبرزها «شراء السيارة ودفع كامل المبلغ وإنهاء كل الإجراءات عبر الموقع الرسمي، مع إمكانية استبدال السيارة المستخدمة من طرازات الشركة المتحدة للسيارات بشرط عدم تجاوز عمر المركبة 5 سنوات، ومشاهدة تفاصيل السيارات الجديدة، وحجزها، والتواصل مع خدمة العملاء بمحادثات مباشرة عبر الواتساب، وسهولة حجز مواعيد ما بعد البيع من الصيانة وقسم السمكرة والدهان وقطع الغيار، وحجز مواعيد تجربة القيادة للسيارات الجديدة». وستوفر الشركة للعملاء الأفراد عبر الموقع خدمات مجانية من ضمنها «تظليل السيارة بعازل حراري أو حماية الدهان بتقنية النانو، وهذه الخدمات مجانية في حالة شراء السيارة الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني».