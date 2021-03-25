وقعت شركة نموذج العمل التجارية مع شركة إتقان كابيتال، لتصبح الأولى مستشارا فنيا لصندوق «التحالف الصحي» كصندوق استثماري مفتوح «طرح خاص لمستثمرين محددين» في القطاع الصحي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة نموذج العمل التجارية (المستشار الفني للصندوق) السيد هيثم حمزة مدني: «في الوقت الذي يتدفق فيه التمويل إلى المنطقة بمعدل غير مسبوق، إلا أنه بالكاد يواكب وتيرة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، فأخذت الشركات الناشئة ورواد الأعمال يتسابقون في المنطقة على تطوير حلول جديدة في مجالات متنوعة مثل التقنية الصحية، والتقنية المالية التي تلبي احتياجات التطور التي تشهدها السعودية».وأضاف: «صندوق التحالف الصحي يمتلك خارطة طريق على شكل مراحل في خلق وجلب الأعمال بناءً على الإستراتيجية الخاصة به، وزيادة وإدارة المزيد من الأعمال للصندوق عند الحاجة».وقال الرئيس التنفيذي لشركة إتقان عبدالله شاكر: «تسعى الشركة من خلال الصندوق إلى جذب 100 مليون ريال كمرحلة أولى، ليصل حجم الاستثمار إلى ملياري ريال».