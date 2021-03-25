أنهى مؤشر السوق السعودي جلسته أمس (الأربعاء) متراجعا بنسبة 0.3% فاقدا 26 نقطة عند مستوى 9464 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال، هي الأدنى منذ شهرين. وأغلق سهم «بنك الرياض» متراجعا 4%، وسط تداولات تجاوزت مليوني سهم، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم عن عام 2020، وتراجع سهم «اتحاد الخليج الأهلية» بنسبة 2%، بعد أن أعلنت تسجيل خسائر في الربع الرابع 2020.وتصدر سهم «أميانتيت» التراجعات بنسبة تجاوزت 4%، فيما ارتفعت بعض الأسهم القيادية بنسب راوحت بين 1 و3%.وسجل سهم «إكسترا» أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وتصدر سهم «الإنماء طوكيو مارين» الارتفاعات بالنسبة القصوى.