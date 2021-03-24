طرحت شركة دراية المالية «صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل»، كصندوق استثماري عام في الأسهم الخليجية برأس مال مفتوح، والذي تم اعتماده من دار المراجعة الشرعية باعتباره متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

وبدأت فترة الطرح الأولي لوحدات الصندوق في الأول من مارس الجاري، على أن تنتهي بنهاية يوم 28 من الشهر ذاته، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 5 آلاف ريال، بينما يبلغ الحد الأدنى للاشتراك الإضافي ألف ريال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتجاوز فيه إجمالي الأصول تحت الحفظ والإدارة لدى شركة دراية المالية 16 مليار ريال سعودي كما في نهاية العام 2020.

وسيتيح الصندوق الفرصة للاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ( تداول) وفي أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك في حقوق الأولوية والطروحات العامة الأولية والثانوية وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق مؤشرات الأسهم والصكوك المتداولة وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل: الصكوك وأدوات أسواق النقد محلياً وخليجياً وعالمياً. ويهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع أرباح مرتين في السنة بمعدل كل 6 أشهر من السنة الميلادية.

كما أشارت دراية المالية أنها ستراعي التنوع الأمثل بين الأسواق والقطاعات، واستغلال فرص النمو، وجاذبية التوزيع المستمر، والاستفادة من الفرص في الأسواق الإقليمية عند بناء محفظة صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل، والتي سيكون مصدرها التحليل الكمي والاقتصادي وتحليل الشركات التي يقوم فريق الاستثمار بتغطيتها، وذلك بما يتوافق مع أهداف الصندوق.

وأوضحت بيانات الصندوق أن الفئة المستهدفة والتي يحق لها الاشتراك في الطرح 5 فئات وهم على الشكل التالي:

الأشخاص الطبيعيين سواء من الذين يحملون الجنسية السعودية أو إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الأخرى.

المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار وغيرها من الأشخاص الاعتباريين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

الأجانب المقيمون في المملكة العربية السعودية.

المستثمرون الأجانب المستهدفون المسموح لهم بالاستثمار بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية لمؤهلي في الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرارها رقم 2015-42-1 وتاريخ 15/7/1436 ه الموافق 4/5/2015 م.

المستثمرين الآخرون الذين يمكن أن تسمح لهم هيئة السوق المالية بامتلاك أوراق مالية في تداول.

وبهذا الخصوص أكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في أسواق المال والاستشارات الأستاذ محمد النهاش أن لدى دراية فريق من متراء الاستثمار والمحللين الماليين المختصين في الاستثمار بالأوراق المالية. حيث حققت دراية على المديين القصير والطويل تفوقاً ملحوظاً في الأداء الاستثماري للصناديق والمحافظ الاستثمارية الخاصة والعامة.

ويُدير هذا الفريق حالياً صندوق دراية المرن للأسهم السعودية الحائز على عدة جوائز من أبرزها جائزة أفضل صندوق للأسهم السعودي لمدة 3 سنوات وذلك في عام 2020 والمقدمة من جوائز «ليبر العالمية» من «تومسون رويترز» حيث حقق الصندوق عائدا مميزا منذ تأسيسه بلغ 93, 21 %