دشن وكيل جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أمين نعمان نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، كتاب معهد الاقتصاد الإسلامي، الذي خصص جزءا خاصا ويحتوي على قرابة 50 صفحة عن الشيخ صالح كامل، ومساهماته في معهد الاقتصاد الإسلامي، ومقتطفات من آرائه الفكرية، جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية للحديث عن مساهمات الشيخ صالح كامل في الاقتصاد الإسلامي والجوانب العلمية أمس (الأحد).وأكد عميد المعهد الدكتور عبدالله تركستاني عن التعاون مع قناة «اقرأ» لتوثيق مسيرة الشيخ صالح كامل وجهوده في الاقتصاد الإسلامي، إذ عمل المعهد على 3 مسارات لإصدار كتاب يختص بمسيرته خلال 45 عاما، لرصد أفكاره في مجال المصارف والتجارة، والجوانب العلمية، وأفكاره وحديثه، ومساهمته في إنشاء أكبر مكتبة متخصصة في العالم.وقال وكيل الجامعة للدراسات والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان، إن الشيخ صالح كامل أسس منظومة متكاملة في المصرفية الإسلامية، وحصل على العديد من الجوائز، ومن ضمنها جائزة البنك الإسلامي للتنمية.ووصف رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار جهود الشيخ صالح كامل بـ«الخاصة» في صناعة الصيرفة الإسلامية، ويسميه البعض «رائد» الصيرفة الإسلامية، وكان يعتبر الاقتصاد الإسلامي منهج حياة متكاملة، وليس مقتصرا على «الهروب من الربا»، موضحا أن الاقتصاد الإسلامي نظرية اقتصادية متكاملة، لا تنحصر في البنوك والتمويل فقط، مطالبا البنوك باستكمال منظومة العمل الإسلامي.