تقديرًا لمساهمتها في دعم حملة لنجعلها خضراء، كرم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي شركة المراعي ممثلة في رئيسها التنفيذي عبد الله بن ناصر البدر، الذي تسلم درعًا تكريمية بهذه المناسبة خلال تدشين أسبوع البيئة أمس بمقر الوزارة بالرياض.

وتهدف الحملة التي ساهمت فيها المراعي بـ 8 ملايين ريال، إلى العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة لنجعلها خضراء في أكتوبر الماضي وتمتد حتى نهاية إبريل ٢٠٢١، وتأتي ضمن مبادرات الوزارة للمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية.

يذكر أن حماية البيئة هي أحد محاور برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية، إذ تواصل الشركة وعبر مبادرات متنوعة دعمها للمؤسسات والجمعيات التي من شأنها الإسهام في حماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي.