أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أسماء الفائزين في الدورة السابعة (1442-1445هـ)، بعد انتهاء فترة الاقتراع التي استمرت لمدة 48 ساعة، شارك فيها 15494 ناخبًا بأصواتهم توزعت على 135 مترشحا في هذه الدورة.وقد جاءت نتائج الانتخابات بحصول محمد المطيري على المركز الأول (792 صوتا) من القطاع الخاص، وفي المركز الثاني سلطان الحربي (747 صوتا)، ثم ماجد العتيبي حصل على المرتبة الثالثه بـ(513 صوتا)، فيما جاء حسين العمري في المركز الرابع (503 أصوات).أما من فازوا من خلال تمثيل القطاع العام، هم مبارك آل عمر (1167 صوتا)، ومنصور العنزي (515 صوتا)، وفي المركز الثالث فواز الشمري (462 صوتا)، أما في الرابع ياسر الجهني (447 صوتا).وفاز من أعضاء هيئة التدريس محمد القحطاني (259 صوتا)، بينما كان ممثل أصحاب المكاتب الهندسية هو فهد العنقري (575 صوتا).من جانبها، ذكرت رئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتورة أمل شقير، أن اللجنة حريصة على ضمان المنافسة العادلة والنتائج المُثلى، لافتة إلى أن بدء فترة الطعون في نتائج الانتخابات حتى الخميس 25/‏‏3/‏‏2021، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات.