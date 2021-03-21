أسدلت مؤسسة تركي التجارية الستار على أكبر مزاد لها بمدينة جدة عبر منصة المزاد الإلكتروني، وذلك ببيع عدة عقارات تجارية واستثمارية وسكنية بمواقع مميزة وحيوية وفي أرقى أحياء جدة السكنية، وسط تنافس كبير من المهتمين بالسوق العقاري ورجال الأعمال والمطورين.

وأعرب المدير العام للمؤسسة تركي المطرفي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يأتي امتداداً للنجاحات السابقة، مشيراً إلى أنه تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل من أجل إنجاح المزاد، مقدماً شكره وامتنانه لجميع المشاركين بالمزاد، وأشار المدير التنفيذي إلى أن تنظيم مثل هذه المزادات يحتاج إلى متابعة مستمرة في أعمال التحضير وجهد كبير، واحترافية عالية من كل المنظومة القائمة على المزاد، حتى نصل لهذا المستوى الذي وصلنا إليه. وتعتبر مؤسسة المطرفي من كبرى المؤسسات التي لها باع كبير في إقامة كبرى المزادات ومتخصصة في هذا المجال، والتي تقوم بتطبيق الإجراءات المتبعة للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، وفق التوجيه الكريم لضمان الحماية الكاملة للقائمين والمشاركين على حد سواء.

وختم المطرفي حديثه بأن مؤسسة المطرفي للمزادات بعلاقتها الإستراتيجية مع مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) تسعد دائماً بتقديم الخدمات العقارية المتميزة لعملائها في أنحاء المملكة العربية السعودية كافة، وتطمح إلى أن تكون جزءاً مؤثراً في تطوير صناعة العقار، ولن تدخر جهداً في تقديم أفضل خدمة تواكب وتتخطى مستوى تطلعات عملائها، وخدمتهم بأعلى درجات المهنية، وبجودة تستحق ثقتهم نحو الريادة والتميز.