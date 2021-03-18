وقعت المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة جاهز الدولية، حيث سيتمكن مستخدمو التطبيق من التبرع للفئات الأكثر احتياجاً في كافة مناطق المملكة.



وسيوفر تطبيق جاهز فرصاً تبرعية بالتنسيق مع منصة تبرع تتيح للأفراد إمكانية المساهمة بالتبرع بطريقة سهلة وآمنة وسريعة، ومثَّل منصة تبرع في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل لحلول الأعمال فوزان المهيدب فيما مثل شركة جاهز الرئيس التنفيذي غصاب المنديل.



وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الوصول إلى فئات مختلفة من المجتمع بما يساهم في تحقيق أهداف المنصة ومنها تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والأفراد وتوحيد هذه الجهود بما يُعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، كما ستساهم الاتفاقية بتعزيز الشراكة المجتمعية لتطبيق جاهز.