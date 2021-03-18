تم اختيار البنك السعودي البريطاني (ساب) «أفضل بنك للتمويل التجاري في المملكة» و«رائد السوق» من قبل مجلة يوروموني للعام 2021. وذلك للسنة الخامسة على التوالي الذي يحصل فيه «ساب» على هذه الجائزة المرموقة، ما يؤكد الاعتراف الواسع بمكانة البنك كرائد في تمويل التجارة بالمملكة.

واستند التقدير على استطلاع للآراء أجرته مجلة يوروموني، أكدت من خلاله الشركات السعودية ريادة بنك ساب في تقديم منتجات وخدمات للتمويل التجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الشركات حول قدرة البنوك التي تتعامل معها هذه الشركات على تقديم المنتجات، وحلول التمويل التجاري وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى الحصة السوقية.

وقد واصل «ساب» في عام 2020 تركيزه على تجربة العملاء ورقمنة المنتجات والخدمات التجارية، وتطوير الفرص مع تقديم الدعم اللازم للعملاء خلال جائحة كورونا. كما استمر في تقديم مجموعة من المبادرات الرقمية، بما في ذلك المعاملات القائمة على تقنية Blockchain بهدف تعزيز تجربة العملاء، وتحسين وتسهيل الإجراءات مع رفع مستوى الموثوقية والأمان وتقليل استخدام الورق، ما يسهم في تسريع الصفقات التجارية وحركة السيولة في السوق.

وبهذه المناسبة علق ماجد نجم، نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في «ساب»، قائلاً: «نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة، مما يؤكد ريادتنا وتميزنا في تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي الإحتياجات المتزايدة والمتنوعة لعملائنا، في سوق تشهد نمواً متسارعاً على مختلف الأصعدة. وقد أثمر الاندماج بين ساب والأول إلى الجمع بين قوى اثنين من أعرق البنوك السعودية، وسيتولى الكيان الجديد دوراُ أقوى في التمويل التجاري ودعم قطاع الأعمال».

وأضاف: «لا شك أن الأكثر تميزاً في هذا التقدير أنه يعتمد بشكل أساسي على استطلاع العملاء، الأمر الذي يؤكد نجاح نهجنا في تقديم المنتجات والخدمات في مجال التمويل التجاري، وأنه يحظى وبشكل مستمر بقبول واسع لدى العملاء، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم ومواجهة تحديات بيئة العمل».