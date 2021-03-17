دشنت «المراعي» حملة داخلية لتطعيم الموظفين ضد فايروس كورونا في مواقع الإنتاج والتصنيع الحيوية بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرياتها في المناطق التي توجد بها مرافق الشركة كمدينتي حائل والخرج، وذلك ضمن جهود «المراعي» لزيادة عوامل الأمان داخل بيئة العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة المراعي فهد الدريس: «نسعى عبر هذه الحملة التي تتم تحت إشراف كامل من الجهات المعنية بوزارة الصحة إلى تشجيع موظفينا على تناول اللقاحات في إطار جهودنا والمجتمع ككل للعودة إلى الحياة الطبيعية وإيجاد بيئة آمنة للموظفين خصوصا في مواقع التصنيع والإنتاج الحيوية».

وأضاف الدريس: «أدعو جميع الموظفين للمبادرة بأخذ الخطوة باعتبار التحصين سبيلنا جميعنا لنتخطى بسلام هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الإنسانية»، مشيرا إلى أن توفير اللقاحات في مواقع العمل هو دور من المناسب أن تضطلع به جميع الشركات الوطنية للعمل على إنجاح حملات التطعيم التي تقودها وزارة الصحة للوصول إلى مجتمع آمن ومحصن ضد الفايروسات.

يذكر أن شركة المراعي كانت الشركة الأولى عالميا التي تحصل على شهادة الجاهزية لمواجهة الأوبئة من المعهد الأمريكي لمعايير السلامة الغذائية لعام 2020 ضمن التزام الشركة الراسخ بتحقيق أعلى معايير السلامة لمستهلكيها وموظفيها على حد سواء.