أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم، 16 مارس 2021، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مارس 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.674 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.710 مليار ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليار ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.964 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031.

وكجــزء مــن مبــادرات المركــز الوطني لإدارة الدين لتحســين ظــروف الســوق المحليــة بمــا يتماشــى مــع أفضل الممارســات، يســتمر المركــز باســتعراض جــدول إصداراته المحليــة، لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية، حسب خطته السنوية للاقتراض لعام 2021 المعلن عنها بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار المحلي يأتي بعد الخطوة التاريخية غير المسبوقة التي قام بها المركز الوطني لإدارة الدين نهاية شهر فبراير 2021 في إصداره الدولي الثاني للسندات الدولية باليورو، بعائد سلبي بإجمالي 1.5 مليار يورو ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.