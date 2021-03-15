كشف رئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي لـ"عكاظ" أن لقاء رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولي، الذي جري أمس (الأحد) بالمستثمرين السعوديين لعدة ساعات، دليل على مدى عمق العلاقات الاقتصادية القوية بين الجانبين، السعودي والمصري، لافتا إلى أن القاهرة ماضية على تذليل كافة المعوقات أمام المستثمر السعودي.ونوه بيومي إلى أن المملكة تعد أكبر شريك استثماري وتجاري لمصر؛ بفضل العلاقات البينية بين البلدين، مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية موزعة فى مصر بين عدد من القطاعات الهامة، على رأسها قطاع السياحة والزراعة والعقارات والقطاع التمويلي وتكنولوجيا المعلومات، وتمويل مشروعات البنية التحتية داخل المحافظات المصرية، باستثمارات تزيد على 54 مليار دولار موزعة بين الاستثمارات الحكومية وشركات القطاع الخاص.وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية تنمو بوتيرة سريعة حتى باتت أكبر مستثمر عربي في السوق المصرية، وثاني أكبر مستثمر أجنبي عموما، بعدد أكبر من 3700 شركة عاملة في السوق المصرية.