شهد اليوم (الأحد) اكتمال الاندماج التاريخي بين بنكي ساب والأول، إذ تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء. ويجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطور، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة.

وعلقت رئيس مجلس إدارة بنك ساب لبنى العليان قائلة: «يمثل اليوم اكتمال اندماجنا، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا للوفاء بوعدنا، المتمثل في إنشاء بنك أفضل لعملائنا ومساهمينا وموظفينا ولوطننا، وبصفتنا الآن بنكًا أقوى وأكثر شمولا وتكاملا، فإننا في وضع أفضل لنكون البنك المفضل، بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة، ولدعم التحول السريع للمملكة واقتصادها».

ومنذ الاندماج القانوني في يونيو 2019، شهد الاندماج مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية.

ويقدم «ساب» اليوم أكثر العروض اكتمالاً في مجال مصرفية الشركات بالمملكة لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد، من أصغر الشركات إلى أكبرها، وحتى تمويل أكبر مشاريع البنية التحتية. وسيتمكن عملاء مصرفية الأفراد أيضًا من الوصول إلى شبكة فروع أكبر في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب تطبيق ساب موبايل للخدمات المصرفية الحائز على عدة جوائز، إضافة إلى برنامج مكافآت رائد على مستوى السوق.

وسيعمل البنك على تعزيز شراكته مع مجموعة HSBC لتوفير الوصول إلى شبكة مصرفية دولية لا مثيل لها، مع إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية بالمملكة.

من جهته، قال العضو المنتدب في ساب ديفيد ديو: «نود أن نشكر الجهات التنظيمية الحكومية على دعمهم ومساندتهم لتحقيق هدفنا المتمثل في إنشاء بنك أفضل للمملكة وللعملاء والموظفين. وتعكس ميزانيتنا العمومية المتزايدة ورأس المال قدرتنا على دعم عملائنا بشكل أفضل وتقديم قيمة أكبر للمساهمين. نحن جميعًا فخورون جدًا بالبنك الذي أنشأناه والعالم الجديد من الحلول المالية التي يوفرها لعملائنا».

وعلى الرغم من كونها المرة الأولى التي تتم فيها محاولة اندماج بهذا الحجم في المملكة، والتحديات التي فرضتها الجائحة، فقد تم الانتهاء من اندماج كلا البنكين في الوقت المقرر. وشهد الاندماج قيام فريق المشروع المكون من 300 عضو، بإنجاز آلاف المهمات، بما في ذلك ترحيل 4500 عميل من الشركات و500000 من العملاء الأفراد من البنك الأول إلى البنك المندمج الجديد.

يذكر أن مجلس إدارة ساب وافق بالإجماع على تعيين توني كريبس عضواً منتدباً للبنك اعتباراً من 23 مايو 2021، خلفاً لديفيد ديو، الذي قرر التقاعد بعد أن أمضى 11 عاماً في قيادة «ساب». وكان توني كريبس يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC سنغافورة، وسوف يتولى مهماته في قيادة بنك ساب نحو توجهاته الإستراتيجية الجديدة، وسيبقى ديفيد ديو مستشارا لمجلس إدارة ساب حتى مايو 2022.