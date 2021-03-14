أعلن البنك السعودي البريطاني اليوم (الأحد)، اكتمال الاندماج بين بنكي ساب والأول، إذ تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء، ويجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطور، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة بنك ساب لبنى العليان أن الاندماج شهد مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية، مبينة أن «ساب» يقدم العديد من العروض في مجال مصرفية الشركات لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد، كما سيُمكن عملاء مصرفية الأفراد من الوصول إلى شبكة فروع أكبر في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت أن البنك سيعمل على تعزيز شراكته مع مجموعة HSBC لتوفير الوصول إلى شبكة مصرفية دولية، مع إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية بالمملكة.

وشهد الاندماج قيام فريق المشروع المكون من 300 عضو، بإنجاز آلاف المهام، بما في ذلك ترحيل 4500 عميل من الشركات و 500000 من العملاء الأفراد من البنك الأول إلى البنك المندمج الجديد.