يفصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) نحو 362 نقطة لتسجيل أعلى مستوى له في 7 سنوات، وتحديدا منذ 30 أبريل لعام 2015 عندما سجل آنذاك 9834 نقطة، وأغلق مؤشر السوق الرئيسي بنهاية تداولاته أمس (الثلاثاء) عند مستوى 9473 نقطة، ويقع السوق حاليا عند أعلى مستوى في 6 سنوات، مرتفعا 99 نقطة بنسبة صعود 1.05%.ورغم الارتفاع الملحوظ للمؤشر، إلا أن 68 شركة سجلت ارتفاعا فقط، مقارنة بتراجع أسهم 119 شركة، وحافظت 16 شركة على مستوياها دون تغيير، ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متدرجا منذ بداية فبراير الماضي، لتتجاوز مكاسبه الـ900 نقطة وبنسبة تقارب الـ11 %.وقاد قطاع البنوك صعود المؤشر، حيث ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 5 % عند 96 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2006، وسط تداولات بلغت نحو 9.5 مليون سهم.وأنهت أسهم «الأهلي التجاري»، و«بنك البلاد»، و«بنك الرياض»، و«سامبا»، و«بنك الجزيرة»، و«السعودي الفرنسي»، و«مصرف الإنماء» تداولاتها أمس على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %، وأغلق سهم «سابك» مرتفعا 1%، وتصدر سهم «صدق» الارتفاعات بالنسبة القصوى وسط تداولات تجاوزت 8 ملايين سهم، وفيما يخص الصناديق المتداولة، أغلق صندوق «تعليم ريت» مرتفعا 2%، مسجلا أعلى إغلاق منذ 4 سنوات.وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على قواعد الإدراج المعدلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.وأوضحت «تداول» أن تعديلات قواعد الإدراج تتضمن إضافة الأحكام الخاصة بإدراج وحدات صناديق الاستثمار في نمو - السوق الموازية وتعديل الأحكام المتعلقة بالإفصاح ومتطلباته الشكلية في السوق الرئيسية، بالإضافة إلى تعديلات عامة.وأضافت «تداول» في بيان لها، أن تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق يتضمن إضافة مصطلح «مؤسسة سوق مالية» وتعديل مصطلح «شخص مرخص له».وأشارت إلى أن نفاذ هذه القواعد وقائمة المصطلحات سيكون اعتبارا من تاريخ 9 مارس 2021.