أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إتمامها بنجاح عملية إصدار صكوك على شريحتين بقيمة 4 مليارات ريال.وأوضحت الشركة أمس (الثلاثاء) أن الإصدار يأتي ضمن برنامج «صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» بقيمة 10 مليارات ريال، لإصدار صكوك تستهدف المستثمرين المحليين. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية بتغطية تتجاوز 30% من قيمته.ويمثّل استكمال هذه المرحلة من برنامج الصكوك جزءًا من الصكوك التي طرحتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بـ(الريال السعودي) بمدة استحقاق 7 و10 سنوات، وسجّلت أوامر الاكتتاب إقبالاً واسعاً تجاوز 8 مليارات ليصل حد الطلبات إلى 2.15 ضعف، بما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان السعودي الذي شهد زيادة في نسبة ملكية المنازل تجاوزت 60% عام 2020 بعد أن كانت 47% في عام 2017.