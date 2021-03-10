ضبطت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 1007 مخالفات للأنظمة الضريبية، خلال تنفيذها 6835 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات والتجارية الأسبوع الماضي في مختلف مناطق ومدن المملكة.وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وتحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، إضافة إلى عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، حيث تم ضبط هذه المخالفات في عدد من القطاعات، أبرزها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والخدمات الصحية.وبينت «الزكاة والدخل» أن جزءاً كبيراً من المخالفات التي تم ضبطها كان بفضل البلاغات الواردة إليها من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 215 بلاغاً في الفترة ذاتها.وأكدت هيئة الزكاة والدخل أن هذه الزيارات تأتي في سياق دورها في تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.