نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، جولات رقابية على مصانع الإنارة للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة، حيث شملت الجولات خمس مناطق في المملكة، وهي منطقة الرياض حيث تم زيارة 19 مصنعًا، ومنطقة مكة المكرمة تمت زيارة 3 مصانع، والمنطقة الشرقية تمت زيارة 6 مصانع، منطقة القصيم تمت زيارة مصنعين، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة التي تمت فيها زيارة مصنعين، حيث بلغ عدد المصانع المستهدفة من تلك الجولات 32 مصنعا.

وتم خلال الجولات الميدانية سحب 41 طرازا للاختبار حيث تبين أن 26 عينة منها مطابقة للمواصفات و15 عينة غير مطابقة للمواصفات، حيث تم ضبط 10153 منتجة وحجزه، وتم تحويل 1114 منتجا للتدوير.

وكانت المنتجات المستهدفة من الجولات الميدانية هي المصابيح المتوهجة، ومصابيح الهالوجين، ومصابيح LED، ومصابيح الفلورسنت LFL، وكذلك مصابيح HlD، وكذلك أجهزة التحكم ووحدات الإنارة وإنارة الشوارع، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح، وأيضًا الفلورسنت المضغوطة دون كابح.