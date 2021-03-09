أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط إضافة مدينة العلا التاريخية إلى شبكة وجهاته الداخلية، من خلال تسيير رحلتين أسبوعيًا «الأربعاء، والسبت» بين الرياض والعلا، وذلك ابتداء من 17 مارس 2021.

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا إلى أن إضافة مدينة العلا إلى شبكة وجهات طيران ناس الداخلية تأتي امتداداً لالتزام طيران ناس بالإستراتيجية التوسعية في مدن ومناطق المملكة، لا سيما ذات الأثر السياحي والاقتصادي المهم، ما يوفر خيارات متنوعة للمسافرين ولزوّار المملكة بشكلٍ خاص، وبخدماتٍ متميزة وأسعارٍ تنافسية.

وأضاف المهنا: «يأتي تشغيل طيران ناس رحلاته الجديدة إلى مدينة العلا التاريخية لما تتميز به من معالم تاريخية ومواقع أثرية، ومن منطلق دورنا الوطني في طيران ناس الذي نهدف من خلاله إلى تعزيز حضور المملكة كوجهة عالمية للسياحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وإسهاماً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياحية، وذلك بعد موافقة الهيئة الطيران المدني السعودي على انضمام مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا إلى قائمة مطارات المملكة الدولية».

يشار إلى أن مدينة العلا مصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتعد أكبر متحف حي في العالم، ويمكن للمسافرين على متن طيران ناس حجز رحلاتهم بين الرياض والعلا، عبر جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، أو مركز الاتصال 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.