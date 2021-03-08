كشف رصد أجرته «عكاظ» تراجع الواردات التركية إلى السعودية بنسبة 80.72% خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2019، لتتراجع الواردات التركية إلى 543.97 مليون ريال، مقارنة بواردات قيمتها 2.82 مليار ريال، لتنخفض قيمة الواردات بما يعادل 2.28 مليار ريال. يأتي ذلك تزامنا مع حملة المقاطعة الشعبية التي أطلقها المواطنون السعوديون، وقيام رئيس مجلس الغرف عجلان العجلان بإطلاق اللاءات الـ3 في وجه تركيا، داعيا المواطنين ورجال الأعمال إلى مقاطعة كل المنتجات والسياحة والاستثمار في تركيا، قائلا: «لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة» في تركيا. وأكد العجلان لـ«عكاظ»، أن الاستجابة لحملات المقاطعة للمنتجات التركية من المواطنين والتجار وكذلك من المقيمين أدى إلى إنجاح عملية المقاطعة. وعن مدى تأثر المصانع والمنتجات التركية بحملات المقاطعة من المملكة أكد العجلان أن المملكة والمواطن السعودي يمتلك قوة شرائية ضخمة جدا، والسوق السعودي من أقوى أسواق الشرق الأوسط، وأقوى 20 اقتصادًا في العالم، وخسارة تركيا بسبب المقاطعة ولا يمكن تعويضها، لأن قوة السوق السعودي تعادل 10 أسواق أخرى. وكانت الحكومة التركية اعترفت عدم امتلاكها أي حيلة لمواجهة حملة المقاطعة الشعبية السعودية لمنتجاتها التي اشتدت وتيرتها في الربع الأخير من العام الماضي، كما صرح وزير الخارجية التركي مولود تشافوش أوغلو، ردا على استجواب برلماني قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري محمود تانال بهذا الخصوص، بتصريحات تعكس قلة حيلة الحكومة التركية وفشلها على مدار أشهر في إعادة صادراتها للسوق السعودي.