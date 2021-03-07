يوافق 8 مارس من كل عام اليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل به العالم بأسره، وفي هذا الخصوص تحتفي شركة بن داود القابضة (تداول: 4161)، الشركة السعودية الرائدة في مجال بيع التجزئة للمواد الغذائية والكماليات في المملكة، بإنجازات وجهود القوى العاملة النسائية لديها على مستوى الشركة بأكملها، وتفخر الشركة بمشاركة بيانات محورية حول منجزاتها في توظيف المزيد من القوى العاملة النسائية في شركة بن داود القابضة.

ومن سنة إلى أخرى، قامت شركة بن داود القابضة بزيادة نسبة الموظفات لديها بأكثر من 28% و25% لعامي 2019 و2020 على التوالي، ويشمل هذا الرقم علامتي البيع بالتجزئة «بن داود» و«الدانوب»، إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة بن داود القابضة.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة أحمد عبدالرزاق بن داود قائلاً: «لدى بن داود القابضة تاريخ طويل في تمكين المرأة وتشجيع جهودها في قطاع الأعمال. ومن جانبنا نؤمن بأن مشاركة المرأة يمثل عنصراً رئيسياً لنجاح أي عمل تجاري وخاصة في مجال بيع التجزئة. لذلك نفخر بأن أعمالنا تحمل إرثاً كبيراً في تمكين المرأة العاملة والعرفان بجهودها. وتعد إحدى مهامنا هي زيادة نسبة النساء في القوى العاملة لدينا، وأنا فخور بأنه في عام 2019 و2020 تجاوزت نسبة توظيف القوى العاملة النسائية لدينا 25%».

كما علق على تقلد عدد من القوى العاملة النسائية مستويات إدارية مهمة في الشركة قائلاً: «إن السعي إلى تمكين المرأة، عملية في اطراد مستمر لدينا في بن داود القابضة. فلدينا حالياً أكثر من 13% من المديرين المناوبين في متاجرنا من النساء، ما يجعل دور المرأة العاملة دورا مهماً لا يستهان به، باعتباره يعد الدور الثاني في القيادة على مستوى الفروع، علماً بأنه تم الوصول إلى هذا الرقم نتيجة البرامج التدريبية التي تمنحها الشركة بدءاً من الموظفين المبتدئين حتى مستوى مديري المناوبة».

يشار إلى أن شركة بن داود القابضة تعمل على توظيف أكثر من 10,000 شخص في كافة أنحاء المملكة، إذ إنه من المقرر قيام المملكة العربية السعودية بتوفير وظائف لمليون امرأة سعودية بحلول عام 2030 وفقاً لرؤية 2030، والتي تعد جزءاً من خطة التنمية التي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال.