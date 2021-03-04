بعد الأصداء الواسعة للتوجيه الكريم بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد، رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد باسمه ومن خلال ما لمسه من العديد من المطورين والمستثمرين العقاريين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة صدور التوجيه الكريم بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.



جاء ذلك في تصريح خاص بمناسبة صدور التوجيه الكريم القاضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة حيث قال الرشيد: «إن المملكة بقيادتها الرشيدة تلامس حاجة المواطنين من خلال هذه القرارات التي تبعث الأمان وطمأنة المواطن، مشيراً إلى أنه قرار حكيم يعود خيره ونفعه على البلاد والعباد».



وأضاف: «إن هذا التوجيه الكريم أسعد أوساط المطورين والمستثمرين العقاريين وملاك العقار وبعث الطمأنينة في نفوسهم بما يحمله هذا التوجيه الكريم من تعزيز الثقة في الصكوك العقارية ويطمئن المطورين والمستثمرين العقاريين والمواطنين على ما بأيديهم من أملاك ليعود نفعه بإذن الله على مجمل الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص، كما سيساهم في تعزيز ونشاط سوق العقار بالمملكة العربية السعودية، راجين من المقام السامي أن يشمل التوجيه الكريم جميع الصكوك الموقوفة والملغاة التي تداولتها أيادي أبنائكم المواطنين حسني النية».



وأشاد الرشيد في ختام تصريحه بالدعم والمؤازرة الدائمة الذي يحظى به القطاع العقاري والمطورون العقاريون بالمملكة من لدن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والذي يشكل محوراً أساسياً ويعزز الشراكة بين القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد؛ سائلاً الله أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والتقدم والنماء وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء.