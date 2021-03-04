كشف رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان أن الحكومة السعودية لا تزال ملتزمة ببيع المزيد من أسهم شركة «أرامكو»، عند تحسن أحوال السوق، ورؤية انفتاح أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة.وأضاف الرميان، في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر Ceraweek للطاقة، أن القرار يبقى بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.وأكد المشاركون في مؤتمر الطاقة «سيرا» أنه حتى مع ارتفاع سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، فإن النفط الصخري لن يعود بقوة بعد جائحة كورونا كما جرى في 2016، خاصة أن صناعة النفط الصخري التي استثمرت بغزارة في السنوات القليلة الماضية لزيادة حصتها السوقية، تركز الآن على الحفاظ على النقد، مما لا يضعها في موقع جيد للمنافسة مع منتجي أوبك منخفضي التكلفة، مع بدء الاقتصاد العالمي في التعافي.وشددوا ان دول أوبك بلس لديها قرابة 7 ملايين برميل من إنتاج النفط اليومي مخزنة في الاحتياطي، ما يعني أنها قادرة على زيادة إنتاجها بشكل أسرع وأسهل من منتجي النفط الصخري.وتزامنا مع إعلان الرميان رغبة الحكومة إدراج المزيد من أسهم أرامكو في السوق، سجل السهم بنهاية تداولاته أمس (الأربعاء) ارتفاعا بنسبة 1.74% عند مستوى 35.05 ريال، إذ ارتفعت التداولات بشكل ملحوظ، لتبلغ قيمة الأسهم المتداولة للشركة قرابة 316.85 مليون ريال، قسمت على 9.08 مليون سهم، ليسجل السهم أعلى مستوياته في أكثر من شهر.ويعد وزن سهم الشركة في مؤشر سوق الأسهم الرئيسي للشركات المتداولة حاليا قرابة 9%، فيما تجاوزت القيمة السوقية للشركة 7.01 تريليون ريال.