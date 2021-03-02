· سيبدأ البنك الأهلي السعودي عملياته في تاريخ 1 أبريل 2021.

· شهد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية تصويت مساهمي البنكين بالموافقة على اندماج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي، وتغيير اسم البنك الأهلي التجاري ليصبح البنك الأهلي السعودي.

· سيمثل البنك الأهلي السعودي أكبر منشأة مالية على مستوى المملكة بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال (239 مليار دولار)، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال (34 مليار دولار)، وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

· سيتخذ البنك الأهلي السعودي من مدينة الرياض مقراً رئيسياً له.

أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، اليوم، تصويت مساهمي البنكين بالموافقة على عملية الاندماج التاريخية بهدف تأسيس عملاق مصرفي وطني وقوة مالية إقليمية. وسيُطلق على البنك الجديد اسم «البنك الأهلي السعودي»، ومن المخطط أن يبدأ البنك عملياته تحت الهيكل التنظيمي والاسم الجديد بتاريخ 1 أبريل 2021.

وجاء تصويت المساهمين بعد اكتمال النصاب النظامي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين بتاريخ 1 مارس 2021، حيث صوّت مساهمو البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بأغلبية ساحقة بالموافقة على اندماج البنكين. ويأتي تصويت المساهمين بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وعدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة وموافقة هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى موافقة السوق المالية السعودية (تداول).

وسيساهم الاندماج في تحقيق قيمة كبيرة لكافة المعنيين من مساهمين وعملاء وموظفين، فضلاً عن تعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030. كما سيتمتع البنك الجديد بإمكانات أكبر لتسهيل التجارة وتعزيز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، وبحصة سوقية تبلغ 30% تقريباً وفق جميع المؤشرات الاقتصادية، وسيوفر توحيد أعمال البنكين نطاق أعمال أوسع، ومشاركة أكبر لأفضل الممارسات في المجال، وتنمية غير محدودة للكفاءات والمواهب الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري سعيد بن محمد الغامدي: «أتوجه بجزيل الشكر لمساهمي البنك الأهلي التجاري على دعمهم المتواصل. تعكس نتائج تصويت اجتماع الجمعية العامة غير العادية مدى جاذبية الفوائد والمزايا التي سيقدمها اندماج البنكين، إذ سيحقق البنك الأهلي السعودي قيمة كبيرة للمساهمين والعملاء والموظفين وللمملكة ككل».

وبفضل المكانة المالية للبنك الجديد وقدراته التمويلية، سيرتقي البنك بالقطاع المصرفي السعودي إلى آفاق جديدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. أنا ممتن جداً للفرصة التي أتيحت لي ولزملائي للمساهمة في تلبية تطلعات وطموحات المملكة من خلال تأسيس كيان مالي وطني رائد يحقق القيمة لجميع أصحاب المصلحة.

بدوره علّق رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار بن عبدالواحد الخضيري قائلا: «يعكس تصويت مساهمي مجموعة سامبا المالية بالموافقة على عملية الاندماج ثقتهم بالأهداف الإستراتيجية والتجارية للاندماج. وأود أن أتوجه بالشكر لمساهمي سامبا على دعمهم الراسخ». وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تاريخ القطاع المصرفي السعودي. وسيكون البنك الأهلي السعودي بنكاً للجميع وسيتيح فرصاً كبيرة وواعدة على اعتباره أكبر بنك على مستوى المملكة وبفضل مركزه المالي القوي. إنني أتطلع إلى المرحلة القادمة من قصة الاندماج هذه ونحن على أتم استعداد لإطلاق البنك الأهلي السعودي.

وسيستفيد البنك الأهلي السعودي من ريادة البنكين في مجال الخدمات المصرفية للأفراد ومكانته كأكبر مموّل مؤسسي، مدعوماً بميزانية قوية ونموذج أعمال متوازن ذي مستوى عالمي وسيولة كبيرة تعزز من قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وسيتمتع البنك الأهلي السعودي بقيادة فريق متمرّس ذي خبرة كبيرة في المجال بما من شأنه تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك الجديد. وسيتضمن الهيكل الإداري الجديد المناصب الرئيسية التالية:

· رئيس مجلس الإدارة: عمار بن عبدالواحد الخضيري

· العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: سعيد بن محمد الغامدي

واستعداداً لعملية الاندماج، حصل البنك الأهلي التجاري على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس ماله من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال لإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا المالية، بناءً على معامل مبادلة قدره 0.739 من أسهم البنك الأهلي التجاري العادية لكل سهم من أسهم مجموعة سامبا المالية العادية عند إتمام عملية الاندماج.

وبتاريخ إتمام الاندماج، سيتم إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية من السوق المالية السعودية (تداول) وسيتم نقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي السعودي.

ولمزيد من المعلومات عن الاندماج، يمكن زيارة الرابط التالي:

www.NCBSambaStronger.com