أطلقت شركة التجزئة الرائدة لولو حملة «ساعات التسوق الآمن»، للانضمام إلى الكفاح المستمر ضد الحالات الإيجابية المتزايدة لكورونا في المملكة، التي تعطي الأولوية لسلامة العملاء قبل كل شيء. ومن المقرر أن تنطلق الحملة التي طال انتظارها من 3 مارس 2021 وتنتهي في 9 مارس 2021. إذ ستبدأ بروتوكولات «ساعات التسوق الآمن» على مدار هذا الأسبوع يَوْمِيّاً من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً.

وتركز الحملة على تجربة تسوق آمنة للعملاء أثناء جائحة كورونا، إذ ستكون هناك بعض العروض الحصرية، معظمها على المستلزمات المنزلية والبقالة خلال هذه الساعات للتقليل من الازدحام خلال المساء. ولطالما تقدم لولو تجربة عملاء محسنة، وتعد هذه الخطوة جزءاً من قيمة علامتهم التجارية.

يذكر أن إدارة لولو طلبت من جميع عملائها تنزيل تطبيق «توكلنا» من أجل ضمان سلامة زوارها، وتؤكد الإدارة أنه يتم اتخاذ بروتوكولات كورونا الصارمة أثناء ترويج العروض من خلال اعتماد برامج تعقيم محسنة والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي.