يترقب مساهمو بنكي «الأهلي» و«سامبا» اليوم (الإثنين) نتائج اجتماع الجمعيتين العموميتين غير العاديتين المخصصتين للتصويت على قرار اندماج بنك «سامبا» في بنك «الأهلي»، ورفع رأسمال بنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال.وسيقتصر احتساب أصوات المساهمين ممن يمتلكون أسهما في البنكين وأدلوا بصوتهم في الجمعيتين، باحتساب أصواتهم في جمعية أحد البنوك فقط، بالتنسيق بين البنكين.وعند إتمام الاندماج سيسمى الكيان الجديد «البنك الأهلي السعودي» بأصول تقارب قيمتها 896.4 مليار ريال، ويتوفر له مركز مالي استثنائي، وسيولة مرتفعة، تمكنه من اقتناص الفرص.وسينعكس عن الاندماج تحقيق وفورات بقيمة 800 مليون ريال سنوياً، بما يعادل 9% من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين معاً.وسيصبح لدى الكيان الجديد أكثر من 500 فرع، وأكثر من 4100 جهاز سحب آلي في مختلف أنحاء المملكة، و950 جهازا للإيداع النقدي، وشبكة من نحو 127 ألف جهاز في نقاط البيع.