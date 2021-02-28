سجل بنك ساب أرباحا صافية بلغت 680 مليون ريال سعودي لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كما شهد الربع الرابع لعام 2020 تسارعا في عمليات التكامل لبنكي ساب والأول، التي يتوقع لها أن تكتمل خلال الربع الأول من عام 2021.

ومن أبرز تطورات الأعمال لعام 2020 أن عمليات التكامل للبنك المندمج تسير حسب الخطة المرسومة بما فيها تحقيق المزايا المستهدفة من الاندماج. «وعلى الرغم من بيئة الأعمال الحالية، وما فيها من تحديات، فقد عززنا من مكانتنا الرائدة في أسواق المال وركزنا على تقديم خدمات مميزة لعملائنا، وتمثل هذا من خلال إصدار صكوك من الفئة الثانية بقيمة 5 مليارات ريال سعودي، والحصول على عدد من الجوائز على مستوى القطاع التي ترتبط بخدماتنا الرقمية وجوائز أخرى تبيّن نقاط القوة لنا في التجارة، والخزينة وإدارة النقد. ولا تزال التحديات وحالة عدم اليقين المتعلقة بجائحة فايروس كوفيد 19 مستمرة، ولكننا واجهنا آثارها بالتركيز على الخدمات والمنتجات الملائمة لعملائنا، وكذلك سلامة عملائنا وموظفينا».

وسجل بنك ساب صافي خسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل لعام 2020 بنحو 4.302 مليون ريال سعودي، إلا أن «ساب» أنهى العام بمركز مالي قوي، إذ يعود تسجيل صافي الخسارة إلى الانخفاض في قيمة الشهرة بنحو 7.418 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام.

وفي حال استبعاد الانخفاض في قيمة الشهرة، يصبح صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل نحو 3.835 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 13% مقارنة بالعام السابق 2019 (وذلك بافتراض توحيد الأداء المالي لبنك ساب والبنك الأول لكامل عام 2019). ويعزى ذلك إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات الذي يعكس الانخفاض في سعر الفائدة المرجعية، وقابل هذا جزئيا انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وكذلك انخفاض مصاريف العمليات.

وبلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نحو 801 مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 55 مليون ريال سعودي، وبنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2019. ويعزى ذلك إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وقابل هذا جزئيا انخفاض دخل العمليات. كما ارتفع إجمالي محفظة القروض والسلف بنحو 1% خلال عام 2020.

وأنهى بنك ساب الفترة المالية برأسمال متين ومستويات قوية من السيولة وقاعدة التمويل.

وعلقت رئيس مجلس إدارة بنك ساب لبنى سليمان العليان قائلة: كان عام 2020 مليئا بالأحداث، فقد أوجدت الجائحة العالمية لفايروس كورونا كوفيد 19 تحديات وحالة من عدم اليقين. ورغم هذا ظل البنك يمارس أعماله مع التركيز على سلامة عملائنا وموظفينا وكذلك الاستمرار في تحقيق أولوياته التي حددها لعام 2020. وفي عام 2020، أكملنا بشكل كبير عملية دمج الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وأعمال الخزينة، وبدأنا عام 2021 والبنك يعمل ككيان واحد. وسيكتمل قريباً دمج قاعدة العملاء في الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات المشار إليه بـ«يوم العميل الأول» في الربع الأول من عام 2021، وبعدها سنصبح بنكاً واحداً بشبكة فروع موحدة ونظام واحد لتقنية المعلومات وموقع إلكتروني موحد وثقافة مشتركة.

ومع تحولنا للعمل كبنك واحد، فإن إستراتيجيتنا (إستراتيجية 2025) ستحدد لمؤسستنا الجديدة خارطة طريق للمضي قدما نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن «نأتي بعالم من الحلول المالية لمملكة طموحة» وكذلك دعم طموحات المملكة نحو تحقيق النمو والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين للفترة القادمة، إلا أننا نتطلع إلى مواصلة مسيرتنا في عام 2021 بنفس مستوى الالتزام والمثابرة التي أظهرناها خلال العام 2020، الذي كان مليئاً بالتحديات واستثنائياً بكل المقاييس، ونحن متفائلون بأن التعافي العالمي سيحدث خلال العام القادم.

وأخيراً يطيب لي أن أقدم خالص شكري إلى حكومة المملكة العربية السعودية، والجهات الحكومية والتنظيمية، على جهودها لاتخاذ إجراءات وضعت سلامتنا جميعاً على رأس أولوياتها، وقللت من حدة التأثيرات المعاكسة التي واجهها اقتصادنا في هذه الأوقات الصعبة، ونشكر عملاءنا ومساهمينا وفريق إدارة البنك وموظفينا وشريكنا العالمي مجموعة «إتش إس بي سي» على دعمهم المستمر.