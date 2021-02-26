دشن البنك المركزي السعودي، أخيرا، نظام المدفوعات الفورية (سريع)، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، وذلك خلال حفل افتراضي نظمته شركة المدفوعات السعودية، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع المالي والمصرفي.وبحسب متخصصين اقتصاديين، فإن النظام سيقلل من نسبة الكاش بين المواطنين والمقيمين، وسيساعد على كشف المؤسسات والشركات التي لم تستخدم هذا النظام، خاصة تلك المتستر عليها، إذ يهدف البرنامج لمكافحة التستر التجاري.20 ألف ريال حد أقصى يومياًأوضح المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية فهد العقيل، أن الحد الأقصى للتحويل اليومي عن طريق الآيبان يبلغ 20 ألف ريال، فيما يبلغ عن طريق رقم الجوال 2500 ريال، وذلك بعد تفعيل الحوالات الفورية بين البنوك المحلية.وقال العقيل في لقاء تلفزيوني لبرنامج «يا هلا»: «إن الأموال المحولة يتم وصولها بشكل مباشر وفوري، والرسوم المفروضة على الحوالات كالتالي «50» هللة على التحويل أقل من 500 ريال، وريال واحد على 500 ريال فأكثر، مشيراً إلى أن النظام سيكون متاحاً في كل البنوك».وحول طرق التحويل، بين المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية فهد العقيل، أنها ستكون باستخدام «رقم الجوال، رقم الحساب، الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، رقم الآيبان»... يحد من التسترقال المتخصص الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: «نظام المدفوعات السريعة أحد مبادرات البنك المركزي السعودي من ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتيه لتحقيق الشمول المالي، ويسهم نظام المدفوعات السريع في توفير خيارات دفع أمنة ومتطورة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وسيتمكن عملاء البنوك من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة على مدار 24 ساعة، وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً أي أقل من التكلفة الفعلية على البنوك لهذه التحويلات، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين، وسيقلل من نسبة الكاش بين المواطنين والمقيمين، وسيساعد على كشف المؤسسات والشركات التي لم تستخدم هذا النظام وخاصة تلك المتستر عليها، إذ يهدف البرنامج لمكافحة التستر التجاري، وسيساهم أيضاً في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين».يذكر أن نظام المدفوعات الفورية «سريع» سيتيح للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فورياً وعلى مدار اليوم، كما سيمكن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع، دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك، حيث تهدف الخدمة لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.أبرز مزايا النظامسيمكّن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع ويحقق المزايا التي من أبرزها أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويساهم في خفض التكلفة التشغيلية، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وسيتيح تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل.ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.