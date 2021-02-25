أطلقت ماستركارد، الرائدة عالمياً في مجال تقنيات الدفع، والبنك الأهلي التجاري، المؤسسة المالية الرائدة في المنطقة، بطاقة ائتمانية جديدة مخصصة لقطاع الأعمال في المملكة. وتقدم البطاقة الائتمانية الجديدة لعملاء البنك من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مجموعة واسعة من الحلول المالية.

وتتيح بطاقة «وورلد ماستركارد للشركات» الائتمانية الفرصة للشركات لإدارة نفقاتها واحتياجاتها في مجال المدفوعات بفعالية. وتمتاز البطاقة بالسلاسة والسرعة والابتكار، وهي تهدف، في ذات الوقت، إلى زيادة الرقابة المالية للشركات إلى الحد الأقصى، ودعم الشركات لتقليل النفقات بشكل فعال، وتعزيز التدفق النقدي.

وفي هذا الإطار، قال جهاد خليل مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في شركة ماستركارد: «بصفتنا شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات وجهة داعمة لمجتمع الأعمال، فإننا فخورون بهذا التعاون المثمر مع البنك الأهلي التجاري، حيث يسهم هذا التعاون في توسيع نطاق خدماتنا، لتحقيق أفضل تحكم مالي ممكن، بما يشمل كافة النفقات والاحتياجات المالية للشركات. ونحن ملتزمون بمواصلة دعم قطاع الأعمال، من خلال تقديم أدوات وحلول دفع مبتكرة، تمكن الشركات من تحقيق أقصى استفادة من الاقتصاد الرقمي ونظام الدفع المستدام».

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد للبنك الأهلي ماجد الغامدي أن تعاوننا مع ماستركارد لتقديم حلول مبتكرة، يُسهم في تمكين قطاع الأعمال من الحصول على الأدوات اللازمة لتعزيز الكفاءة عبر البطاقة الائتمانية التجارية الجديدة، التي ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إجراء المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر، مع الحفاظ على تحكم أقوى بتدفقاتهم النقدية وإدارة النفقات. علاوة على ذلك، ستساعد هذه الخطوة على تحفيز الابتكار لصالح عملائنا في قطاع الأعمال، وتوفر لهم العديد من المزايا مثل السيطرة على إنفاق الشركات، وضمان الامتثال مع سياسات الشركة".

وتوفر البطاقة الائتمانية الجديدة، التي تمثل إضافة لمجموعة متنوعة من منتجات إدارة النقد الشاملة من البنك الأهلي التجاري، باقة واسعة من المزايا المبتكرة، وعروض المنتجات المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقطاع الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح البطاقة إمكانية إدارة الطلبات عبر منصة الأهلي إي كورب بوابة الخدمة الذاتية، كما توفر البطاقة الجديدة أيضاً إمكانية إصدار كشوفات إلكترونية موحدة خاصة بالإنفاق، بما يمكن حاملي البطاقات والإدارة من إدارة وتسوية تلك النفقات بسهولة ويسر.

وتتميز البطاقة الائتمانية التجارية بمجموعة حصرية من العروض والمكافآت، بما في ذلك الدخول المجاني إلى صالات المطار (المخصصة لكبار الشخصيات) في أكثر من 1,000 صالة في 300 مدينة، إضافة إلى الحصول على وثائق تأمين مجانية للسفر والحوادث، وتغطية الطوارئ الطبية، وإلغاء الرحلات والأمتعة المفقودة، والعديد من المزايا الأخرى.

ويمكن لجميع الشركات طلب البطاقة الائتمانية التجارية الجديدة من البنك الأهلي التجاري، والاستفادة من ميزة الإعفاء من الرسوم السنوية للسنة الأولى، حيث يسري هذا العرض حتى 30 يونيو 2021.

وتواصل ماستركارد التزامها الدائم بدعم قطاع الأعمال لمواكبة التطورات التقنية في مجال المدفوعات، من خلال تقديم الحلول التجارية المبتكرة، لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وكانت ماستركارد قد تعهدت بتقديم مبلغ 250 مليون دولار على شكل دعم مالي وتكنولوجي ومنتجات على مدى السنوات الخمس المقبلة للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، بهدف دعم الأمن المالي للشركات وموظفيها.