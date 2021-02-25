كشفت النتائج المالية الفصلية لشركة زين السعودية عن نمو في حجم إيراداتها التشغيلية بحوالي 7% عن الربع الأخير، حيث بلغت إيرادات الشركة 2,061 مليون ريال، مقارنة مع 1,928 مليون ريال عن فترة الربع الثالث من العام 2020.

وأعلنت الشركة في بيان على «تداول» أن هذه النتائج جاءت كترجمة مباشرة لنجاح استراتيجيتها التشغيلية القائمة على خفض النفقات التشغيلية، وحوكمة مالية أفضل، بالإضافة إلى نجاحها في تحقيق إدارة مالية متوازنة، تزامنت مع عملية إعادة هيكلة رأسمال.

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج ثمرة الاستثمارات النوعية التي وظفتها الشركة، التي جعلتها الأسرع والأوسع انتشاراً في المملكة، وخاصة في شبكة الجيل الخامس التي تسعى حاليا إلى نشرها لتغطية كافة المناطق في المملكة.

وبينت الشركة أن قوة الأداء التشغيلي، والتنوع في مجالات الأعمال، ساعدها في إطفاء معظم الخسائر المتراكمة خلال هذه الفترة الصعبة، حيث خفضت الشركة من خسائرها بنسبة 96.6%، من نحو 1,608 مليون ريال في العام 2019، لتصل إلى نحو 54 مليون ريال في العام 2020، إذ يعكس هذا الأداء الرؤية الإيجابية لوضع الشركة، المتمثلة في خططها الاستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية والإيرادات المتنامية.

وأكدت زين أن تراجع الخسائر المتراكمة جاء بسبب التحسن المستمر في مؤشراتها المالية الرئيسية، ونجاحها في عملية هيكلة رأسمال، مبينة أن توقيع اتفاقية إعادة تمويل المرابحة المشترك كان له جملة من المزايا التي ساهمت في تقليص الخسائر المتراكمة من ضمنها هامش ربح أقل من السابق وشروط تجارية أفضل.