انضم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري لعضوية اللجنة الشرعية للبنك الأهلي التجاري.

وذكر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سعيد الغامدي أن انضمام الشيخ الدكتور سعد الشثري يعتبر إضافة نوعية للجنة الشرعية بالبنك الأهلي، كما يساهم هذا الانضمام في دعم اللجنة الشرعية لمواكبة النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية وتحقق الالتزام بالضوابط الشرعية والمحافظة على أعلى مستويات الجودة، مضيفاً أن الدكتور الشثري حقق نجاحات عدة في مجالات التعليم والبحث والافتاء ولديه القدرة على بيان الحكم الشرعي في الكثير من النوازل الشرعية التي تحتاج إلى دقة نظر وجودة تصور ومنها ما يتعلق بالمعاملات المصرفية. وأوضح الغامدي «أن البنك الأهلي لم يتوقف عند ريادته في استحداث وتطوير وتنفيذ الكثير من المنتجات الإسلامية بل أضاف إلى ذلك استقطاب العلماء وتطوير وتأهيل علماء شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية».

ومن جهته، شكر الدكتور سعد الشثري جهود البنك الأهلي التي يقدمها في المشاركة المجتمعية لتعزيز الصناعة المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن البنك الأهلي مبادر في دعم عضوية مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، والمساهمة في حل أبرز الإشكالات التي تواجه المصرفية الإسلامية من خلال الندوات التي يقيمها البنك الأهلي بعنوان «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي».

يذكر أن أعضاء اللجنة الشرعية للبنك الأهلي تضم كلا من المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع رئيساً للجنة، وعضوية كلٍ من المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ورئيس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن سابقاً الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، ورئيس معهد الاقتصاد الإسلامي سابقاً الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن علي القري، وعضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية الإلكترونية الشيخ الدكتور خالد بن محمد السياري.

وتضطلع اللجنة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري، حيث تعتبر جهة مستقلة، بمسؤولية اعتماد المنتجات والخدمات المقدمة في البنك والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتأكد من سلامة التطبيق الشرعي لها، وذلك من خلال وحدتي الرقابة والالتزام الشرعي.