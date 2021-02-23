شارك البنك السعودي البريطاني (ساب) في أعمال مؤتمر «غلوبال تريد ريفيو» السنوي للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير الحالي افتراضياً، لمناقشة مستقبل التجارة في الشرق الأوسط. وسط حضور نخبة من صناع القرار وكبار الخبراء والمختصين والقياديين في قطاع التمويل التجاري من مختلف المؤسسات الحكومية والتجارية على المستوى الإقليمي.

ورعى البنك السعودي البريطاني (ساب) أعمال هذا المؤتمر باعتباره واحداً من أهم وأكبر المؤتمرات التجارية في الشرق الأوسط، ويستقبل سنويا أكثر من 800 شخصية بارزة في الأسواق العالمية والإقليمية. والذي يسهم بدوره في توفير واستقطاب الفرص لمئات الشركات المساهمة في التجارة العالمية لطرح خططهم المالية ومناقشة مستقبل التجارة في المنطقة، والاستفادة من أحدث التجارب والتقنيات الحديثة لإيجاد بيئة مثالية لممارسة الأعمال التجارية.

وعلق نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب ماجد نجم قائلاً: «تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر التجاري المهم على مستوى المنطقة للتأكيد على مكانة المملكة العربية السعودية، ودورها الفاعل في إحداث التطورات الإيجابية على مستقبل التجارة في المنطقة، وذلك في ظل التحول الإستراتيجي وخطط التنمية التي تقودها رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تسليط الضوء على دور ساب الريادي في تسخير التقنيات الحديثة لدعم متطلّبات التمويل التجاري للشركات العالمية إلى المتوسطة والصغيرة».

يذكر أن «ساب» يعتبر أحد البنوك الرائدة في مجال تمويل التجارة، وحقق الأولوية في طرح العديد من المنتجات والخدمات الهادفة، لتعزيز دور التمويل التجاري، سعياً لتحفيز الاقتصاد وتنمية قطاعات الأعمال.